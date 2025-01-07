NASA bilim kurgu filmlerindeki yanılgıyı açıkladı: Yaşam mümkün değil!
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dune ve Star Wars gibi bilimkurgu serilerindeki büyük yanılgıyı açıklığa kavuşturdu. Son yapılan araştırmalara göre, yaşanabilir bölge olarak adlandırılan alanlarda yer alsalar bile, çöl gezegenleri zamanla su rezervlerini kaybederek yaşam için elverişsiz hale geliyor.
NASA tarafından yapılan son araştırmalar, bilim kurgu dünyasında popüler olan çöl gezegenlerinin, yaşam barındırma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ortaya koydu.
“Dune” ve “Star Wars” gibi filmlerle tanınan bu kurak dünyalar, gerçekte yaşamın sürdürülebilmesi için gereken en temel kaynağı, yani suyu uzun vadede muhafaza edemiyor.