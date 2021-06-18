NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor

28 HAZİRAN'A KADAR OY KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, çok önemli bir görevi olmasına rağmen mankenin hala bir ismi yok. Bu nedenle NASA, bir isim yarışması düzenledi. Kurum 16 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar iki günde bir Twitter, Facebook ve Instagram'daki sosyal medya kullanıcılarından oy kullanmalarını istiyor.