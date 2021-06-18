NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi NASA, bu yıl Kasım ayında ilk Ay görevini başlatacak. Mürettebatsız uçuşun komutasını son teknoloji uzay giysisi ile donatılmış bir cansız manken üstlenecek. NASA, böylelikle 2023'te Artemis II uzay uçuşu sırasında insan mürettebat üyelerinin neler deneyimleyebileceğine dair veri elde etmiş olacak. Ancak, mankenin henüz bir ismi yok. Bu nedenle NASA, Artemis I’in kaptanına isim bulmak için herkesin katılımına açık bir kampanya düzenledi.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 17:53

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 1

NASA'nın Orion uzay aracı, bu Kasım ayında başlatılması planlanan mürettebatsız Artemis I Ay görevi için havalandığında, sürücü koltuğu boş olmayacak: İki radyasyon sensörü ve son teknoloji uzay giysisi ile donatılmış bir cansız manken pilot koltuğundaki yerini alacak. Böylelikle, 2023'te Artemis II uzay uçuşu sırasında insan mürettebatın neler deneyimleyebileceğine dair veriler sağlanmış olacak.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 2

KAPTANA, İKİ KADIN GÖVDELİ MODEL DE EŞLİK EDECEK

İngilizca “Mannequin” (manken) kelimesinden yola çıkılarak geçici olarak  Moonikin (Ay mankeni)  olarak adlandırılan cansız mankene ayrıca, "hayalet" adı verilen kadın gövdeli iki model Helga ve Zohar da eşlik edecek. 

NASA'nın belirttiğine göre  Helga ve Zohar, astronotların Orion uzay aracında yaşayabilecekleri radyasyonu ölçecek.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 3

28 HAZİRAN'A KADAR OY KULLANILABİLİR

Bununla birlikte, çok önemli bir görevi olmasına rağmen mankenin hala bir ismi yok. Bu nedenle NASA, bir isim yarışması düzenledi. Kurum 16 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar iki günde bir Twitter, Facebook ve Instagram'daki sosyal medya kullanıcılarından oy kullanmalarını istiyor.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 4

İŞTE KULLANICILARIN OYLAYABİLECEĞİ 8 İSİM

Tüm dünyadan herkesin oy kullanabileceği önceden belirlenmiş 8 isim:

ACE: Doğru, pratik. Artemis Crew Explorer'ın kısaltması.

CAMPOS: Problem çözücü. Apollo 13'ü eve getirmede kilit bir oyuncu olan Arturo Campos'a adanmışlık.

DELOS: Nostaljik, romantik. Yunan efsanesine göre Apollon ve Artemis'in doğduğu ada.

DUHART: Sıcak, misafirperver. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki ilk kadın ve ilk azınlık baş sağlık görevlisi Irene Duhart Long'a ithafen seçildi.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 5

MONTGOMERY: Öncü, yenilikçi. Teknik bir profesyonel olarak Cape Canaveral Uzay Tesisinde çalışan ilk Afrika kökenli Amerikalı Julius Montgomery'ye atıfta bulunuluyor.

RIGEL: Parlak ve  ilham verici. Orion takımyıldızındaki dev yıldızın ismi.

SHACKLETON: Ay'ın güney kutbunda bir kratere ve ünlü bir Antarktika kaşifine gönderme yapılıyor.

WARGO: Hevesli, tutkulu. Teşkilatın ilk Baş Keşif Bilimcisi Michael Wargo'ya ithafen seçildi.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 6

NASA SÖZCÜSÜ. İNSANLARI BİZE KATILMAYA TEŞVİK EDİYORUZ

Bununla birlikte, NASA sözcüsü Kathryn Hambleton konuya ilişkin yaptığın açıklamada,  "Halkı isim yarışmalarına ve diğer zorluklara katılmaya davet etmek, yeni nesil kaşiflere ilham vermek için önemlidir. Moonikin için seçilen son ismi sabırsızlıkla bekliyoruz ve insanları Ay'da çalışırken ve Mars'a ilk göreve hazırlanırken bizi izlemeye teşvik ediyoruz” dedi.  

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 7

NASA, NEDEN CANSIZ BİR MANKENİ AY’A GÖNDERİYOR?

NASA, 2023 yılındaki insanlı Ay görevi  Artemis II'ye hazırlanmak için mühendislerin Artemis I uçuş verilerini kullanacağını açıkladı.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 8

"İNSAN MÜRETTEBATIN GÜVENDE OLACAĞINDAN EMİN OLMALIYIZ"

NASA'nın Orion Mürettebat Sistemleri Entegrasyonu lideri Jason Hutt, "Yeni tasarlanan tüm sistemler, koltukların üzerine monte edilen bir enerji sönümleme sistemi ile birleştiğinden, birbirine entegre olduğundan ve mürettebatımızın ihtiyaç duyacakları korumayı alacağından emin olmamız için Artemis I mankeninden veri almamız bizim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 9

MANKEN UZAYDA BİR DİZİ TESTE TABİ TUTULACAK

Diğer taraftan Hutt, mankenin test edildiği acil durumlardan birinin, astronotların suya düştükten sonra baş aşağı kalmışlarsa koltuklarından güvenli bir şekilde kaçıp kurtulamayacakları olduğunu söyledi:

NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor - 10
"Mühendisler, derin uzayda birkaç hafta geçirdikten sonra mürettebatın Orion'dan nasıl güvenli bir şekilde tırmanabileceğini anlamak için mankeni bir dizi düşmeye maruz bırakacağız."

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