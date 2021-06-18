NASA, yıl sonunda Ay'a gidecek "manken" kaptanı için sosyal medyada isim arıyor

ntv.com.tr 18.06.2021 - 17:53
NASA'nın Orion uzay aracı, bu Kasım ayında başlatılması planlanan mürettebatsız Artemis I Ay görevi için havalandığında, sürücü koltuğu boş olmayacak: İki radyasyon sensörü ve son teknoloji uzay giysisi ile donatılmış bir cansız manken pilot koltuğundaki yerini alacak. Böylelikle, 2023'te Artemis II uzay uçuşu sırasında insan mürettebatın neler deneyimleyebileceğine dair veriler sağlanmış olacak.
İngilizca “Mannequin” (manken) kelimesinden yola çıkılarak geçici olarak Moonikin (Ay mankeni) olarak adlandırılan cansız mankene ayrıca, "hayalet" adı verilen kadın gövdeli iki model Helga ve Zohar da eşlik edecek.
NASA'nın belirttiğine göre Helga ve Zohar, astronotların Orion uzay aracında yaşayabilecekleri radyasyonu ölçecek.
Bununla birlikte, çok önemli bir görevi olmasına rağmen mankenin hala bir ismi yok. Bu nedenle NASA, bir isim yarışması düzenledi. Kurum 16 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar iki günde bir Twitter, Facebook ve Instagram'daki sosyal medya kullanıcılarından oy kullanmalarını istiyor.
Tüm dünyadan herkesin oy kullanabileceği önceden belirlenmiş 8 isim:
ACE: Doğru, pratik. Artemis Crew Explorer'ın kısaltması.
CAMPOS: Problem çözücü. Apollo 13'ü eve getirmede kilit bir oyuncu olan Arturo Campos'a adanmışlık.
DELOS: Nostaljik, romantik. Yunan efsanesine göre Apollon ve Artemis'in doğduğu ada.
DUHART: Sıcak, misafirperver. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki ilk kadın ve ilk azınlık baş sağlık görevlisi Irene Duhart Long'a ithafen seçildi.
MONTGOMERY: Öncü, yenilikçi. Teknik bir profesyonel olarak Cape Canaveral Uzay Tesisinde çalışan ilk Afrika kökenli Amerikalı Julius Montgomery'ye atıfta bulunuluyor.
RIGEL: Parlak ve ilham verici. Orion takımyıldızındaki dev yıldızın ismi.
SHACKLETON: Ay'ın güney kutbunda bir kratere ve ünlü bir Antarktika kaşifine gönderme yapılıyor.
WARGO: Hevesli, tutkulu. Teşkilatın ilk Baş Keşif Bilimcisi Michael Wargo'ya ithafen seçildi.
Bununla birlikte, NASA sözcüsü Kathryn Hambleton konuya ilişkin yaptığın açıklamada, "Halkı isim yarışmalarına ve diğer zorluklara katılmaya davet etmek, yeni nesil kaşiflere ilham vermek için önemlidir. Moonikin için seçilen son ismi sabırsızlıkla bekliyoruz ve insanları Ay'da çalışırken ve Mars'a ilk göreve hazırlanırken bizi izlemeye teşvik ediyoruz” dedi.
NASA, 2023 yılındaki insanlı Ay görevi Artemis II'ye hazırlanmak için mühendislerin Artemis I uçuş verilerini kullanacağını açıkladı.
NASA'nın Orion Mürettebat Sistemleri Entegrasyonu lideri Jason Hutt, "Yeni tasarlanan tüm sistemler, koltukların üzerine monte edilen bir enerji sönümleme sistemi ile birleştiğinden, birbirine entegre olduğundan ve mürettebatımızın ihtiyaç duyacakları korumayı alacağından emin olmamız için Artemis I mankeninden veri almamız bizim için çok önemli” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan Hutt, mankenin test edildiği acil durumlardan birinin, astronotların suya düştükten sonra baş aşağı kalmışlarsa koltuklarından güvenli bir şekilde kaçıp kurtulamayacakları olduğunu söyledi: