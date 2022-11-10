NASA, Büyük Patlama ile yaşıt galaksinin ayrıntılı görüntüsünü paylaştı

SAMANYOLU'NDAN 9 KAT DAHA KÜÇÜK

Yeni görüntülerin, çözülmüş yıldız popülasyonlarına odaklanan Webb'in Erken Yayın Bilimi (ERS) programı 1334'ün bir parçası olarak çekildiği aktarıldı. Ayrıca, WLM’nin Samanyolu galaksisi ile aynı galaktik bölgede olduğu, ancak ondan 9 kat daha küçük olduğu belirtildi.