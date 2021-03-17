NASA: Büyük Patlama'dan sonraki en büyük kuasar görüntülendi

NASA, Büyük Patlama sonrası en büyük kuasarın görüntülendiğini açıkladı. PJ352–15 adı verilen kuasar Dünya'ya 12.7 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu da onu şimdiye kadar tespit edilen en uzak nesne yapıyor.

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ntv.com.tr 17.03.2021 - 08:52

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) önemli bir açıklama yaptı.

NASA'da çalışan bilim insanları Büyük Patlama (Big Bang) sonrasındaki en büyük kuasarı görüntüledikleri açıkladı.

Söz konusu kuasarın Dünya'ya 12.7 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Çalışma, sonraki araştırmalarla desteklenirse Dünya'ya bilinen en uzak nokta da keşfedilmiş olacak.

Kuasara PJ352–15 adı verildi. PJ352–15'in Güneş'ten yaklaşık bir milyar kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Uzaydaki Chandra X-ray gözlemevi quasarın ışıklarını patlamanın merkezinden 160 bin yıl ışık yılı uzakta tespit etti.

Yani aslında NASA'nın şimdi gözlemlediği ışınlar 160 bin yıl önce gerçekleşen patlama sonrası oluştu ve uzaya dağıldı. Bilim insanları söz konusu kuasarın bize evrenin oluşumuyla ilgili bilgi verebileceğini düşünüyor.

Çünkü kuasarlar galaksi oluşumlarının erken döneminde meydana geliyor. Genç ve çalkantılı olan galaksilerde henüz tam olarak anlaşılmayan patlamalar yaşanıyor.

Ayrıca PJ352–15'in şimdiye kadar tespit edilen en uzak ışından yaklaşık 300 milyon ışık yılı daha ötede bulunuyor.



PJ352–15 patladığında evren henüz bir milyar yaşında bile değildi.

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