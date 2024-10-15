NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı

NASA'nın CAPSTONE mini uzay aracı, yakın-doğrusal halo yörüngesinde (NRHO) Ay etrafındaki 100. seyahatini tamamladı. Mini uzay aracının görev süresi 670 Dünya gününü aştıktan sonra uzatıldı ve Aralık 2025'e kadar finanse edileceği kaydedildi.

NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı - 1

NASA'nın CAPSTONE mini uzay aracı geçtiğimiz günlerde yakın-doğrusal halo yörüngesinde (NRHO) Ay etrafındaki 100. seyahatini gerçekleştirdi.

Ajans CAPSTONE'a NRHO'da 670 Dünya gününden fazla çalıştıktan sonra görev süresini uzattığını açıkladı. 

CAPSTONE'un Aralık 2025'e kadar finanse edileceği belirtildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı - 2

CAPSTONE MİNİ UZAY ARACI NEDİR?

CAPSTONE Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi'nin kısaltması 25 kilogram ağırlığında mikrodalga fırın boyutunda bir küp uydudur.

Haziran 2022'de Yeni Zelanda'dan bir Rocket Lab Electron güçlendiricisi ile fırlatılan CAPSTONE, Westminster, Colorado merkezli bir şirket olan Advanced Space'e ait ve onun tarafından işletiliyor.

NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı - 3

Görev süresinin uzatılması, Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi (CAPS) deneylerinin daha fazla gösterilmesine ve anormallikleri ve navigasyon verilerini tespit etmek ve otonom manevraların nasıl yapılacağını öğrenmek için türünün ilk örneği olan yapay zeka / makine öğrenme yazılımının sergilenmesine olanak tanıyor.

NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı - 4

NRHO, NASA'nın gelecekteki Ay yörüngeli Gateway uzay istasyonunun bulunduğu yerdir.

Bu görev Ay'ın uzun vadeli insan keşiflerine yardımcı olacak ve mürettebatın uzay ajansının Artemis programı için öncelikli bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna erişmesine olanak sağlayacaktır.

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