NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı

CAPSTONE MİNİ UZAY ARACI NEDİR?

CAPSTONE Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi'nin kısaltması 25 kilogram ağırlığında mikrodalga fırın boyutunda bir küp uydudur.

Haziran 2022'de Yeni Zelanda'dan bir Rocket Lab Electron güçlendiricisi ile fırlatılan CAPSTONE, Westminster, Colorado merkezli bir şirket olan Advanced Space'e ait ve onun tarafından işletiliyor.