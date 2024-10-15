NASA, CAPSTONE uzay aracının Ay görevini Aralık 2025'e kadar uzattı
NASA'nın CAPSTONE mini uzay aracı, yakın-doğrusal halo yörüngesinde (NRHO) Ay etrafındaki 100. seyahatini tamamladı. Mini uzay aracının görev süresi 670 Dünya gününü aştıktan sonra uzatıldı ve Aralık 2025'e kadar finanse edileceği kaydedildi.
NASA'nın CAPSTONE mini uzay aracı geçtiğimiz günlerde yakın-doğrusal halo yörüngesinde (NRHO) Ay etrafındaki 100. seyahatini gerçekleştirdi.
Ajans CAPSTONE'a NRHO'da 670 Dünya gününden fazla çalıştıktan sonra görev süresini uzattığını açıkladı.
CAPSTONE'un Aralık 2025'e kadar finanse edileceği belirtildi.