NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor?

YAPAY ZEKA İKLİM TAHMİNİ

NASA ayrıca IBM ile iş birliği yaparak hava ve iklimle ilgili çeşitli kullanım alanları için Prithvi adında bir yapay zeka hava-iklim temel modeli geliştirdi.

Bu model, kısa vadeli hava tahminlerinden uzun vadeli iklim projeksiyonlarına kadar birçok zorluğun üstesinden gelmek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sunuyor.