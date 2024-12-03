NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor?
NASA’nın Yapay Zeka Direktörü David Salvagnini, yapay zeka teknolojilerinin NASA’nın bilimsel keşiflerdeki, otonom sistemlerdeki ve uzay görevlerindeki rolünü anlattı. Yapay zeka, gezegen keşiflerinden enkaz tespitine, iletişimden otonom sistemlere kadar NASA’nın çalışmalarında devrim yaratıyor.
NASA’nın Yapay Zeka Direktörü David Salvagnini, NASA’nın çalışmalarında yapay zeka teknolojilerinin nasıl şekillendirici bir rol oynadığına dair açıklamalarda bulundu.
NASA, onlarca yıldır yapay zeka teknolojisini hem Dünya’da hem de uzayda çalışmalarını desteklemek ve optimize etmek için kullanıyor.
Yapay zeka, astronotlar için görevlerin planlanması ve zamanlanmasından uydu veri setlerinin analizine, anormalliklerin teşhis ve tespit edilmesinden otonom sistemlerin geliştirilmesine kadar çok çeşitli alanlarda uygulanıyor.