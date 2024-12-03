NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor?

NASA’nın Yapay Zeka Direktörü David Salvagnini, yapay zeka teknolojilerinin NASA’nın bilimsel keşiflerdeki, otonom sistemlerdeki ve uzay görevlerindeki rolünü anlattı. Yapay zeka, gezegen keşiflerinden enkaz tespitine, iletişimden otonom sistemlere kadar NASA’nın çalışmalarında devrim yaratıyor.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 1

NASA’nın Yapay Zeka Direktörü David Salvagnini, NASA’nın çalışmalarında yapay zeka teknolojilerinin nasıl şekillendirici bir rol oynadığına dair açıklamalarda bulundu.

NASA, onlarca yıldır yapay zeka teknolojisini hem Dünya’da hem de uzayda çalışmalarını desteklemek ve optimize etmek için kullanıyor.

Yapay zeka, astronotlar için görevlerin planlanması ve zamanlanmasından uydu veri setlerinin analizine, anormalliklerin teşhis ve tespit edilmesinden otonom sistemlerin geliştirilmesine kadar çok çeşitli alanlarda uygulanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 2

YAPAY ZEKANIN NASA’DAKİ ROLÜ NEDİR?

Yapay zeka araçlarının kullanımı, NASA’nın çalışmalarına karar alma süreçlerini hızlandırma, kaynak tasarrufu sağlama ve iş gücü verimliliğini artırma gibi dönüştürücü avantajlar sunuyor.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 3

David Salvagnini, NASA’nın yapay zeka ve makine öğrenimini birçok alanda aktif olarak kullandığını belirtti.

Özellikle bu teknolojiler, güneş sistemimizdeki veya uzak güneş sistemlerindeki nesnelerin keşfinde bilimsel çalışmalara destek sağlamak için kullanılıyor.

Örneğin, ExoMiner adlı bir teknoloji, makine öğrenimi ile eğitilmiş yapay zekayı kullanarak ötegezegenleri ve uzak güneş sistemlerini tanımlıyor.

Bu sistem, 15 yıl öncesine kadar toplanan verilerle eğitilerek daha önce keşfedilmemiş nesneleri tanımlayabildi.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 4

MARS KEŞİF ARACININ YAPAY ZEKASI VAR!

Bir diğer önemli kullanım alanı ise otonomi.

Örneğin, Mars Perseverance Gezgini, Mars yüzeyinde güvenli bir şekilde hareket edebilmek, engellerden veya tehlikelerden kaçınmak ve Dünya ile iletişimdeki potansiyel gecikmelere rağmen işlevini yerine getirmek zorunda.

Günümüzdeki otonom araçlarda görülenlere benzer şekilde, gezgin üzerindeki yapay zeka sistemi çevresel koşulları işleyip kararlar alarak aracın nasıl hareket etmesi gerektiğini belirliyor.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 5

YAPAY ZEKA İKLİM TAHMİNİ

NASA ayrıca IBM ile iş birliği yaparak hava ve iklimle ilgili çeşitli kullanım alanları için Prithvi adında bir yapay zeka hava-iklim temel modeli geliştirdi.

Bu model, kısa vadeli hava tahminlerinden uzun vadeli iklim projeksiyonlarına kadar birçok zorluğun üstesinden gelmek için esnek ve ölçeklenebilir bir yol sunuyor.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 6

UZAY ÇÖPLERİNİ DE TEMİZLEYECEK!

Salvagnini, yapay zekanın NASA’nın gelecekteki görevlerinde daha uyumlu ve otonom sistemler geliştirmede kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Örneğin, yapay zeka, yörüngedeki uzay çöpü tespitinden bu çöpün temizlenmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılacak.

NASA, uzay sürdürülebilirliğini ölçmek ve değerlendirmek için bir Uzay Sürdürülebilirliği Stratejisi yayımladı ve yapay zeka bu süreçte önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca yapay zeka, iletişim sistemlerini optimize etmede de etkili olacak. Uzayda, birden fazla iletişim ağıyla daha karmaşık ihtiyaçlar ortaya çıktığında yapay zeka, en uygun iletişim yolunu seçerek veri iletiminin güvenilirliğini artırabilecek.

NASA, Dünya'da ve uzayda yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlanıyor? - 7

Ayrıca, NASA insanlı uzay uçuşlarını da uzun vadede yapay zeka ile desteklemeyi planlıyor.

Örneğin, tıbbi acil durumlarla başa çıkmak için yapay zeka destekli teşhis ve tedavi önerileri sağlayan teknolojiler geliştiriliyor.

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