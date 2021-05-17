"NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı": Kızıl Gezegen tehlikede mi?

EN BÜYÜK RİSKİ JET TAHRİK LABORATUVARI OLUŞTURUYOR

Mason, "Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu mikroplar için evrimsel bir seçim sürecini tetikleyebilir ve onların Mars'taki bir yolculukta hayatta kalma şansı daha yüksek olabilir" diye yazdı.

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların kanıtı bulunduğundan en büyük riski oluşturuyor.