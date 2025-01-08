NASA, Dünya'nın manyetik alanını Ay'dan gözlemleyecek

DÜNYA'NIN MANYETİK ALANI NE İŞE YARIYOR?

NASA'nın Ay Ortamı Heliosferik X-ışını Görüntüleyicisi (LEXI), Dünya'nın manyetosferinin küresel bir görünümünü elde etmek için Ay'a bir yolculuk yapmaya hazırlanıyor.

Ocak ayı ortasında ya da sonrasında Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması planlanan araç, Dünya'nın etrafındaki manyetik alanın ilk tam görüntülerini çekecek ve bu da araştırmacıların alanın güneş rüzgarlarını ve hava koşullarını nasıl savuşturduğunu ortaya çıkarmasına yardımcı olacak.