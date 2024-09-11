NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur?

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun keşfiyle, birbirine sadece 300 ışık yılı mesafede olan iki süper kütleli kara delik buldu. Bu kara deliklerin birleşme aşamasında olduğu belirtilirken, bulgular optik, X ışını ve radyo dalga boylarında doğrulandı. Araştırmacılar, bu tür olayların evrenin erken dönemlerinde daha yaygın olduğunu ve kara deliklerin birleşmesinin uzay-zaman dokusunda kütleçekimsel dalgalanmalar yaratacağını öngörüyor.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 1

BUGÜNE KADAR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugüne dek görülmemiş derecede birbirine yakın iki süper kütleli kara delik tespit ettiğini duyurdu.

Uzayda yer çekiminin çok yoğun olduğu ve ışık da dahil olmak üzere hiçbir maddenin kaçamayacağı yapılar kara delik olarak adlandırılıyor. Normalde karanlık uzayda görünmez halde olan karadelikler, cisimleri içine çektiğinde ortaya çıkan ışıkla görülebilirler.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 2

HER ŞEYİ YUTUYORLAR

Aktif galaksi çekirdeği denen kara deliklerse, çevrelerindeki gaz ve tozu yutarak muazzam seviyede ışık açığa çıkarıyor.

Galaksilerin merkezindeki bu yapılar, bazen galaksinin tamamındaki yıldızların ışığını gölgede bırakabiliyor.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 3

300 IŞIK YILI UZAKLIKTA

Hubble Uzay Teleskobu, 800 milyon ışık yılı uzakta yer alan, MCG-03-34-64 adlı birleşen galaksilerin merkezinde bu türden iki kara delik saptadı.

Birbirine 300 ışık yılı gibi çok yakın bir mesafede olan kara delikler de birleşme aşamasındaydı.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 4

"SIK RASTLANAN BİR MANZARA DEĞİL"

Gökbilimciler, Hubble'ın galaksi merkezinden fırlayan üç ışık çizgisi gözlemlemesi sonucu bu tespiti yaptı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Anna Trindade Falcão "Böyle bir şey görmeyi beklemiyorduk, Bu yakın evrende sık rastlanan bir manzara değil ve bize galaksinin içinde başka bir şeyler döndüğünü gösterdi" dedi.

Falcão ve ekip arkadaşları, Hubble'ın optik dalga boyundaki gözleminin ardından NASA'nın Chandra Gözlemevi'ni kullanarak galaksiyi X ışını altında da inceledi.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 5

ARAŞTIRMA SONUÇLARI DOĞRULADI

The Astrophysical Journal'da yayımlanan bulgularda, iki ışık kaynağının birbirine çok yakın süper kütleli kara delikler olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, tespitlerini doğrulamak adına ABD'nin New Mexico eyaletindeki Very Large Array isimli radyo teleskobunun arşivine de başvurdu. Bu sayede bulgular üç ayrı dalga boyunda desteklendi.

Daha önce radyo teleskopları kullanan gökbilimciler, birbirine daha yakın süper kütleli kara delikler gözlemlese de bunlar farklı dalga boylarında doğrulanmamıştı.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 6

ÜÇÜNCÜ IŞIK KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Falcão "Optik, X-ışını ve radyo dalga boylarında parlak ışık görününce pek çok şey elenerek bunların yalnızca yakın kara delikler olarak açıklanabileceği sonucuna varılabilir" diye açıkladı.

"Tüm parçaları bir araya getirdiğimizde, aktif galaksi çekirdeği ikilisinin bir resmini elde ediyoruz" dedi.

Galaksinin merkezindeki üçüncü ışık kaynağının nereden geldiğini henüz bilmeyen ekip, daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 7

ZAMANLA BİRBİRLERİNE YAKLAŞTILAR

NASA'nın açıklamasında iki kara deliğin bir zamanlar kendi galaksilerinin merkezinde yer aldığı ve ev sahiplerinin birleşmesi sonucu birbirine yaklaştığı ifade ediliyor.

Bu tür olayların, galaksi birleşmelerinin daha sık yaşandığı evrenin ilk dönemlerinde çok daha yaygın olduğu tahmin ediliyor.

NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur? - 8

BİRLEŞMELERİ BİRKAÇ YÜZ MİLYONU ALACAK

İki kara deliğin birbirine çok yakın olduğunu belirten uzmanlar, kara deliklerin birbirine çok yakın olduğunu, ancak birkaç yüz milyon yıl daha birleşmeyeceklerini aktardı.

Araştırmacılar, eninde sonunda kara deliklerin daha önce tespit edilenlerden çok daha güçlü yerçekimi dalgaları üretmeye başlayacağını, ardından devasa boyutlu bir kara delik oluşturmak üzere birbirlerine çarpacaklarını söyledi. Ardından, bu birleşmeyle birlikte oluşan enerjinin bir kısmının çok kuvvetli bir yer çekimi dalgası olarak uzay-zamana yayılacak.

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