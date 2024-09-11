NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur?
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun keşfiyle, birbirine sadece 300 ışık yılı mesafede olan iki süper kütleli kara delik buldu. Bu kara deliklerin birleşme aşamasında olduğu belirtilirken, bulgular optik, X ışını ve radyo dalga boylarında doğrulandı. Araştırmacılar, bu tür olayların evrenin erken dönemlerinde daha yaygın olduğunu ve kara deliklerin birleşmesinin uzay-zaman dokusunda kütleçekimsel dalgalanmalar yaratacağını öngörüyor.
BUGÜNE KADAR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugüne dek görülmemiş derecede birbirine yakın iki süper kütleli kara delik tespit ettiğini duyurdu.
Uzayda yer çekiminin çok yoğun olduğu ve ışık da dahil olmak üzere hiçbir maddenin kaçamayacağı yapılar kara delik olarak adlandırılıyor. Normalde karanlık uzayda görünmez halde olan karadelikler, cisimleri içine çektiğinde ortaya çıkan ışıkla görülebilirler.