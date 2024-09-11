NASA duyurdu, birbirlerine yalnızca 300 ışık yılı uzaklıktalar! Kara delikler birleşirse ne olur?

BİRLEŞMELERİ BİRKAÇ YÜZ MİLYONU ALACAK

İki kara deliğin birbirine çok yakın olduğunu belirten uzmanlar, kara deliklerin birbirine çok yakın olduğunu, ancak birkaç yüz milyon yıl daha birleşmeyeceklerini aktardı.

Araştırmacılar, eninde sonunda kara deliklerin daha önce tespit edilenlerden çok daha güçlü yerçekimi dalgaları üretmeye başlayacağını, ardından devasa boyutlu bir kara delik oluşturmak üzere birbirlerine çarpacaklarını söyledi. Ardından, bu birleşmeyle birlikte oluşan enerjinin bir kısmının çok kuvvetli bir yer çekimi dalgası olarak uzay-zamana yayılacak.