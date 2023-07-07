NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi

GÜNEŞ'İN 9 MİLYON KATI

NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.