NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" keşfedildiğini açıkladı. Kara deliğin Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 1

GÜNEŞ'İN 9 MİLYON KATI

NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 2

James Webb Uzay Teleskobu ile edinilen yeni görüntülerde, büyük patlamadan 470 ve 675 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi daha tespit edildi.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 3

Araştırmacıların söz konusu iki galaksinin merkezindeki kara delikleri incelemeye devam ettiği ve CEERS 1019 galaksisine konumlanan "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" kısa süre içerisinde rekorunu kaybedebileceği ifade edildi.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 4

Araştırmaya liderlik eden Steven Finkelstein, yeni keşfedilen kara deliklerin, James Webb Uzay Teleskobu'ndan önce diğer teleskoplarda sıradan galaksiler gibi göründüğünü söyledi.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 5

James Webb Uzay Teleskobu'nun CEERS araştırması kapsamında teleskopla alınan kızılötesi görüntüler ve spektrum verileri birleştirilerek erken evrenin haritası çıkarılıyor.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 6

Söz konusu keşif öncesinde tespit edilen en yaşlı kara deliklerin, büyük patlamadan 1 milyar yıl sonra oluştuğu saptanmıştı.

NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 7
NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 8
NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 9
NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi - 10
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