NASA duyurdu: Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğündeki kara delik görüntülendi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu ile CEERS 1019 galaksisinin merkezinde konumlanan bugüne kadar tespit edilmiş "en yaşlı süper kütleli kara deliğin" keşfedildiğini açıkladı. Kara deliğin Güneş'in 9 milyon katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.
GÜNEŞ'İN 9 MİLYON KATI
NASA'nın internet sitesindeki haberinde, CEERS 1019 galaksisinin merkezindeki keşfedilen en yaşlı kara deliğin, büyük patlamadan 570 milyon yıl sonra şekillendiği ve güneşin 9 milyon katı kütleye sahip olduğu aktarıldı.