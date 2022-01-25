NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), şimdiye kadarki uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in hedefine ulaştığını duyurdu. NASA Başkanı Bill Nelson, James Webb'in uzayla ilgili ilk gözlemlerini sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Haberler - DHA 25.01.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 12:30

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 1

ABD Havacılık ve Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, James Webb'in hedefine ulaştığı belirtildi. "Dünyanın en güçlü teleskobu"  yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 2

Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in ye rçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 3

Uzmanlar, James Webb'in L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmesinin  teleskobu 'aşırı' soğuk tuttuğu için sürekli olarak gökyüzünü gözlemlemesine olanak tanıdığını söyledi.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 4

“WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN”

NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Webb, evine hoş geldin. Onun, L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ekibimizi tebrik ederim. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Bu yaz Webb'in evrenle ilgili yeni verilerini görmek için sabırsızlanıyorum."

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 5

25 ARALIK’TA FRANSIZ GUYANASI’NDAN FIRLATILMIŞTI

James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 6

EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ TELESKOP

ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ oldu.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 7

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklığın sonucunda ortaya çıkan teleskop, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandı. 

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 8

NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 9
NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 10
NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 11
NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu hedefine ulaştı - 12

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