NASA duyurdu: Neptün’ün bir gizemi daha çözüldü

Araştırmacılar şu anda bu sıcaklık değişikliklerine neyin neden olduğundan emin değiller.

Dr. Roman, "Sıcaklık değişimleri, Neptün'ün atmosfer kimyasındaki mevsimsel değişikliklerle ilişkili olabilir ve bu da atmosferin ne kadar etkili bir şekilde soğuduğunu değiştirebilir. Ancak hava düzenlerindeki rastgele değişkenlik veya hatta 11 yıllık Güneş aktivitesi döngüsüne verilen bir yanıtın da etkisi olabilir” diye konuştu.