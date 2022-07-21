NASA, evrendeki en eski galaksiyi keşfettiğini duyurdu: Büyük Patlama'dan 300 milyon yıl sonra oluştu

Diğer taraftan, ArXiv adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, her iki gökadanın da bir milyar Güneş kütlesine sahip olduğunu, bunun nedeninin ise Büyük Patlama'nın meydana gelmesinden kısa bir süre sonra oluşmaları olduğu belirtildi.