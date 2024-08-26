NASA, EXCITE teleskobunu fırlatmaya hazırlanıyor: Sürekli gözlem yapacak

UZAK DIŞ GEZEGENLERİ SÜREKLİ GÖZLEMLEYECEK

Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre EXCITE, Dünya'nın Güney Kutbu'nun üzerinde kalacak şekilde tasarlandı, böylece uzak Jüpiter benzeri dış gezegenlerin sürekli gözlemlerini gerçekleştirebilecek.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi mevcut uzay tabanlı gözlemevlerini kullanarak bu tür gözlemler yapmanın maliyetli olduğu, bu nedenle EXCITE görevinin güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin atmosferik bileşimini ve dinamiklerini daha iyi anlamayı ve karakterize etmeyi uman bilim insanlarına özellikle değerli veriler sunabileceği tahmin ediliyor.

NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevin baş araştırmacısı olan Peter Nagler, "EXCITE, dünya yıldızının yörüngesinde döndüğü süre boyunca veri toplayarak bize bir gezegenin atmosferinin ve sıcaklığının üç boyutlu bir resmini verebilir. Bu tür ölçümlerden daha önce sadece birkaçı yapıldı. Bir gezegeni birkaç gün boyunca izleyebilecek konumda çok kararlı bir teleskop gerektiriyorlar." diye konuştu.