NASA, EXCITE teleskobunu fırlatmaya hazırlanıyor: Sürekli gözlem yapacak
NASA, EXCITE teleskobunu Antarktika'dan fırlatarak, uzayın sınırındaki ötegezegenlerin atmosferlerini incelemeyi hedefliyor. Helyum dolu bir balonla Dünya atmosferinin yüzde 99,5'inin üzerine çıkarılacak teleskop, sürekli gözlemler yapacak. Bu görev, James Webb Uzay Teleskobu gibi pahalı gözlemevlerine alternatif olarak, güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin atmosferik yapısını ve dinamiklerini daha iyi anlamak için önemli veriler sunacak.
NASA'daki bilim insanları EXCITE Misyonu'nun uzayın sınırından uzak ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek üzere Antarktika'dan fırlatılmaya hazırlandığını açıkladı.
Teleskobu Dünya atmosferinin yüzde 99,5'inin üzerine çıkaracak olan helyum dolu bir balonun üzerinde yer alan EXCITE'ın ilk olarak bu sonbaharda bir dizi test uçuşu gerçekleştirmesi ve ardından belirlenen görevi için Antarktika'dan fırlatılması planlanıyor.