NASA 'felaktin' uzaydan çekilmiş karelerini yayınladı

1 Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (INPE) yapılan açıklamada, Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.





2 Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.

3 NASA'nın yayınladığı uzaydan çekilen bu kareler ise yangının boyutunu gözler önüne seriyor.

4 NASA’NIN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ (TÜRKİYE’DEN DE BİR YER VAR) ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri...

5 400 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTEN NEFES KESEN DÜNYA FOTOĞRAFI Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) görevli astronotların çektiği kareyi sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı. Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten çekilen fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

6 Hood Dağı (Oregon)

7 Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)

8 Etna Dağı (Sicilya)

9 Semien Dağları (Etiyopya)

10 Shasta Dağı (Kaliforniya)

11 Capulin Volkanı Ulusal Anıtı (Meksika)

12 Fuji Dağı (Japonya)

13 Tien Shan Dağları (Çin)

14 Brandberg Massif (Namibya)

15 Mauna Kea (Hawaii)

16 Anti Atlas Dağları (Fas)

17 Navajo Dağı (Utah)

18 Pacaya Volkanı (Guatemala)

19 Nanga Parbat (Pakistan)

20 Jefferson Dağı (Oregon)

21 Bolivya Andları

22 Mt. Redoubt Volkanı (Alaska)

23 Shasta Dağı (Kaliforniya)

24 Sierra Nevada (İspanya)

25 Luquillo Dağları (Porto Riko)

26 Kazbek Dağı (Rusya)

27 Patagonya Andları (Arjantin)

28 Olimpos Dağı (Yunanistan)

29 Mont Blanc (İtalya ve Fransa)

30 Damavand Dağı (İran)

31 Everest Dağı (Nepal ve Çin)

32 Alpler (Avrupa)

33 Barberton Dağları (Güney Afrika)

34 Kalp Dağı (Wyoming)

35 Ulinta Dağları (Utah)

36 Appalachian Dağları (Kuzey Amerika)

37 Shasta Dağları (Kaliforniya)

38 Karpat Dağları (Romanya)

39 Augustine Volkanı (Alaska)

40 Ağrı Dağı (Türkiye)

41 RAİKOKE VOLKANI PATLAMASI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ Geçtiğimiz hafta uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Raikoke volkanı patlamasını uzaydan görüntüledi. Söz konusu kare NASA'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak bu uydulardan elde edilen nefes kesen karelerden sadece bir tanesi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz dönemde uyduları tarafından çekilen bu görüntüleri yayınlamıştı...

42 'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ (NASA YAYINLADI) 825 kişinin hayatını kaybettiği depremden 6 yıl sonra dalgaların yuttu adaya ait uydu görüntüler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlandı.

43 NASA'DAN EN NET GÜNEŞ FOTOĞRAFI Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile güneşin karşı karşıya kaldığı sırada çekilmiş çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.



Bu kare Güneş'in en net ve lekesiz fotoğrafı olarak da dikkat çekiyor.