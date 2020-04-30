NASA görüntüledi: 29 Mayıs’ta Dünya’yı teğet geçecek

ntv.com.tr 30.04.2020 - 11:25
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu Geçen yıl 29 Aralık’ta tespit edilen Atlas kuyrukluyıldızının parçalandığı anı görüntüledi ve o kareyi kamuoyu ile paylaştı.
Hubble aracılığıyla elde edilen görüntüde kuyrukluyıldızın 25 parçaya ayrıldığının tespit edildiği belirtildi.
Atlas kuyrukluyıldızının mayıs ayında gözle görülür hale gelebileceği belirtiliyor.
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.
En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.