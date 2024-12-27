NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor

TARİHE GEÇEN UÇUŞ

Parker Güneş Sondası, Salı günü güneşin yüzeyine 6,1 milyon kilometre kadar yaklaşarak güneşe dokundu.

Bu, bir insan yapımı nesnenin bir yıldıza en yakın mesafesi olarak tarihe geçti.

NASA, uzay aracının bu sırada saatte 690.000 kilometreye ulaşan inanılmaz bir hızla hareket ettiğini ve bu hızla bugüne kadar yapılmış en hızlı uzay aracı olduğunu belirtti.

Uzay aracının, bu yakın geçiş sırasında 980 santigrat dereceye varan kavurucu sıcaklıklara maruz kalması bekleniyordu.

Ancak tüm bu yakın uçuş otomatik olarak gerçekleştirildi.