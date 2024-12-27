NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor
NASA’nın Parker Güneş Sondası, 24 Aralık’ta Güneş’in yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşarak tarihe geçti. Saatte 690 bin kilometre hızla hareket eden sonda, bir yıldızın yakınına ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu. 980 santigrat dereceye varan sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanan araçtan en son 20 Aralık'ta sinyal alındı. Bilim insanları, bu gece yeni bir sinyal almayı bekliyor.
NASA’nın Parker Güneş Sondası'nın tarihi uçuşunun ardından uzay aracının başarılı olup olmadığını öğrenebilmek için sinyal bekliyor.
NASA’nın bilim misyonlarından sorumlu yöneticisi Nicola Fox, “Şu anda Parker Güneş Sondası, görevi tasarladığımız şekilde hedefimize ulaştı. Şu anda Parker Güneş Sondası, bir yıldızın yakınına bugüne kadar herhangi bir insan yapımı nesnenin gittiğinden daha yakın bir mesafede bulunuyor ve bu görev tam da bu uçuş için tasarlandı.” dedi.