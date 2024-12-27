NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor

NASA’nın Parker Güneş Sondası, 24 Aralık’ta Güneş’in yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşarak tarihe geçti. Saatte 690 bin kilometre hızla hareket eden sonda, bir yıldızın yakınına ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu. 980 santigrat dereceye varan sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanan araçtan en son 20 Aralık'ta sinyal alındı. Bilim insanları, bu gece yeni bir sinyal almayı bekliyor.

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 1

NASA’nın Parker Güneş Sondası'nın tarihi uçuşunun ardından uzay aracının başarılı olup olmadığını öğrenebilmek için sinyal bekliyor.

NASA’nın bilim misyonlarından sorumlu yöneticisi Nicola Fox, “Şu anda Parker Güneş Sondası, görevi tasarladığımız şekilde hedefimize ulaştı. Şu anda Parker Güneş Sondası, bir yıldızın yakınına bugüne kadar herhangi bir insan yapımı nesnenin gittiğinden daha yakın bir mesafede bulunuyor ve bu görev tam da bu uçuş için tasarlandı.” dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 2

TARİHE GEÇEN UÇUŞ

Parker Güneş Sondası, Salı günü güneşin yüzeyine 6,1 milyon kilometre kadar yaklaşarak güneşe dokundu.

Bu, bir insan yapımı nesnenin bir yıldıza en yakın mesafesi olarak tarihe geçti.

NASA, uzay aracının bu sırada saatte 690.000 kilometreye  ulaşan inanılmaz bir hızla hareket ettiğini ve bu hızla bugüne kadar yapılmış en hızlı uzay aracı olduğunu belirtti.

Uzay aracının, bu yakın geçiş sırasında 980 santigrat dereceye varan kavurucu sıcaklıklara maruz kalması bekleniyordu.

Ancak tüm bu yakın uçuş otomatik olarak gerçekleştirildi.

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 3

BU GECE SİNYAL BEKLENİYOR

Bilim insanları Parker Güneş Sondası’ndan en son 20 Aralık Cuma gecesi haber almıştı.

Bir sonraki sinyalin, Cuma günü (27 Aralık) gece yarısına doğru uzay aracının Maryland, Laurel’daki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndaki görev operasyon merkezi tarafından alınması bekleniyor.

Parker Güneş Sondası’nın Noel Arifesi’ndeki yakın uçuşu, uzay aracının misyonunun zirvesiydi.

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 4

NASA, sondayı 2018 yılında güneşi daha önce görülmemiş bir şekilde incelemek için fırlattı, ancak bunu yapmak için uzay aracının tarihte insan eliyle yapılmış herhangi bir şeyden daha yakına gitmesi gerekiyordu.

Bilim insanları, sondanın güneşin dış atmosferi olan korona gibi dış katmanlarının, yıldızın yüzeyinden neden daha sıcak olduğunu açıklamaya yardımcı olmasını umuyor.

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 5

NASA GÜNEŞ'E NASIL DOKUNDU?

Güneşe yaklaşabilmek için Parker Güneş Sondası, hız kazanmak amacıyla yedi kez Venüs’ün yanından geçti ve her geçişte biraz daha hızlandı.

Ayrıca 21 kez güneşin etrafında dolandı, her bir geçişte daha da hızlanarak ve yıldıza daha da yaklaşarak.

24 Aralık’taki uçuş, Parker Güneş Sondası’nın güneşe 22. geçişiydi ve bu, uzay aracının yıldıza en yakın olduğu mesafeyi temsil ediyor.

NASA, sondanın aynı hızda ve mesafede en az iki yörüngesi daha olduğunu belirtti.

NASA Güneş'e dokundu: Bilim insanları ilk sinyali bekliyor - 6

BİLİMSEL VERİLERİ OCAK AYI SONUNDA DÜNYA'YA İLETECEK

Her şey yolunda giderse, Parker Güneş Sondası’nın Noel Arifesi’ndeki güneşe dokunuşundan elde ettiği ilk bilimsel verilerin Ocak ayı sonlarında Dünya’ya iletilmesi bekleniyor.

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