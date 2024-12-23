NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer"
NASA, Parker Güneş Sondası ile Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden sekiz kat daha yaklaşmaya hazırlanıyor. Son olarak Güneş'in 7,1 milyon km yakınına giden uzay aracı, saatte 635 bin km hıza ulaşarak rekor kırmıştı. Parker Güneş Sondası'nın 24 Aralık tarihinde gezegenin 6,1 milyon km yakınından geçerek saatte 700 bin km hıza ulaşması ve kendi hız rekorunu kırması bekleniyor. Parker Güneş Sondası misyonunun proje bilimcisi olan Nour Raouafi, "Bu, tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacak. Bu, 1969’daki Ay'a inişle eşdeğer." dedi.
NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e dokunmaya her zamankinden daha fazla yaklaşacak ve Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden sekiz kat daha yakına ulaşacak.
Ayrıca sonda, kendi hız rekorunu kırarak Güneş'in yanından geçerken insan yapımı en hızlı nesne unvanını kazanacak.