NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer"

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e dokunmaya her zamankinden daha fazla yaklaşacak ve Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden sekiz kat daha yakına ulaşacak.

Ayrıca sonda, kendi hız rekorunu kırarak Güneş'in yanından geçerken insan yapımı en hızlı nesne unvanını kazanacak.