NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer"

NASA, Parker Güneş Sondası ile Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden sekiz kat daha yaklaşmaya hazırlanıyor. Son olarak Güneş'in 7,1 milyon km yakınına giden uzay aracı, saatte 635 bin km hıza ulaşarak rekor kırmıştı. Parker Güneş Sondası'nın 24 Aralık tarihinde gezegenin 6,1 milyon km yakınından geçerek saatte 700 bin km hıza ulaşması ve kendi hız rekorunu kırması bekleniyor. Parker Güneş Sondası misyonunun proje bilimcisi olan Nour Raouafi, "Bu, tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacak. Bu, 1969’daki Ay'a inişle eşdeğer." dedi.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 1

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e dokunmaya her zamankinden daha fazla yaklaşacak ve Merkür'ün Güneş'e olan mesafesinden sekiz kat daha yakına ulaşacak.

Ayrıca sonda, kendi hız rekorunu kırarak Güneş'in yanından geçerken insan yapımı en hızlı nesne unvanını kazanacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 2

İLK KEZ 2021'DE GÜNEŞ ATMOSFERİNDEN GEÇTİ

Parker, 2018 yılında Güneş’in atmosferi veya korona hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla fırlatıldı ve bunu başarmak için 2021 yılında ilk kez Güneş’in atmosferinden geçti.

Uzay aracı bunu yapabilmek için , Güneş’in yanı sıra Venüs’ün etrafından da geçerek hızını ve ivmesini artırdı ve her yaklaşmada giderek daha fazla yaklaştı.

Bugüne kadar 21 kez Güneş çevresinde "sapan manevrası" gerçekleştirdi.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 3

EN SON 7,2 MİLYON KM YAKLAŞMIŞTI

Parker Güneş Sondası, tarihte Güneş’e en çok yaklaşan uzay aracı oldu ve Ekim 2023 ve bu yılın Mart ayındaki yakın geçişlerde, Güneş’e yaklaşık 7,2 milyon kilometre kadar yaklaştı.

Ayrıca, yaklaşık saatte 635.000 km hıza ulaşarak ulaşarak insan yapımı en hızlı nesne rekorunu daha önce kırmıştı.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 4

KENDİ HIZ REKORUNU KIRABİLİR

Ancak NASA'ya göre, 24 Aralık günü sonda Güneş’e 6,1 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve yaklaşık saatte 700.000 km hızla hareket edecek.

Bu sırada, sondanın 1.400 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara dayanması gerekecek.

Bu zorluğu aşmasını sağlayan, sondanın güneş yönündeki tarafını koruyan neredeyse yok edilemez bir ısı kalkanı.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 5

"AY'A İNİŞİLE EŞDEĞER"

Bu yaklaşan uçuş hakkında Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda astrofizikçi ve Parker Güneş Sondası misyonunun proje bilimcisi olan Nour Raouafi, "Bu, tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacak. Bu, 1969’daki Ay inişle eşdeğer." dedi.

Parker, Kasım ayının başlarında Venüs etrafında planlanan yedinci ve son sapan manevrasını başarıyla tamamladığında mevcut manevrasına başlamıştı.

Bu "yerçekimi desteği," uzay aracının kendi hız rekorunu kırması için gereken son itişi sağladı.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 6

Bu yıl Parker, ilk kez bir koronal kütle atılımının (CME) içinden geçti ve Güneş’in koronanın nasıl ısındığına dair onlarca yıllık bir gizeme ışık tutmaya yardımcı oldu.

NASA, Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor: "Ay'a inişle eşdeğer" - 7

Parker Güneş Sondası’nın 2025 yılına kadar Güneş’e dört kez daha yakın uçuş yapması bekleniyor.

Daha sonra, sondanın iticileri yakıtını tüketecek ve çoğu bileşeni Güneş tarafından parçalanacak.

Ancak, ısı kalkanının binlerce yıl boyunca Güneş’in yörüngesinde kalabileceği bildirildi.

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