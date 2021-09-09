NASA Hubble'ın halefi James Webb Uzay Teleskobu’nu 18 Aralık’ta fırlatacak

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Zira James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"den (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.