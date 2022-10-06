NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir?

DENEYİMLİ BİR ASKER

Bununla birlikte Round Valley Kızılderili kabilelerinde Wailacki'nin kayıtlı bir üyesi olan Nicole Mann, ABD Deniz Piyadeleri için çeşitli uçakları uçurma konusunda büyük bir deneyime sahip. Mann, ordudaki hizmetleri için altı madalya aldı ve ABD’nin hem Irak hem de Afganistan savaşlarında görev yaptı.