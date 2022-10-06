NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir?

Uzaya gitmeden önce BBC'ye konuşan ilk kadın Kızılderili astronot Nicole Mann, kendi uzay görevinin gelecek nesil Kızılderililere ilham vermesini umduğunu söyledi.
Mann, "Umarım Kızılderili çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri ve eskiden orada olan bazı engellerin yıkılmakta olduğunu anlamaları için ilham verir. Artık uzayda çalışma fırsatına sahipler” diye konuştu.
Bununla birlikte Round Valley Kızılderili kabilelerinde Wailacki'nin kayıtlı bir üyesi olan Nicole Mann, ABD Deniz Piyadeleri için çeşitli uçakları uçurma konusunda büyük bir deneyime sahip. Mann, ordudaki hizmetleri için altı madalya aldı ve ABD’nin hem Irak hem de Afganistan savaşlarında görev yaptı.
Diğer taraftan, ABD’deki Kızılderili kabileleri uzun zaman boyunca toplumsal ayrımcılığa maruz kaldı. ABD Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'ne göre, 2017'de beyaz Amerikalıların yüzde 54'üne kıyasla Kızılderililerin yalnızca yüzde 27'si önlisans derecesi veya daha yüksek bir dereceye ulaştı.
2015 yılında astronotluk eğitimini tamamlayan Man da uzaya ilk çıkışını yapmak için beklemek zorunda kaldı.
Mann, ISS’e vardıktan sonra ekibin planlanan yaklaşık 250 bilimsel araştırması olduğunu söyledi. Bunlar arasında insan hücrelerinin üç boyutlu olarak yetiştirilmesi ve uzay yürüyüşleri yapmak yer alıyor.
Alyansı ve fotoğrafları gibi sınırlı sayıda kişisel eşya getirmesine izin verilmesine rağmen Mann, uzaya ailesinin Kızılderili kökenlerini hatırlatan eşyaları uzaya götüreceğini aktardı.
Mann, "Annemin bana verdiği özel bir düş kapanını da yanıma aldım” dedi.
Öte yandan, Mann ve ekibinin uzay istasyonuna varmasının ardından ISS'de yaşayan insan sayısı geçici olarak 14'e çıkaracak. Mürettebatın geri kalan üyeleri arasında başka bir Amerikalı John Cassada'nın yanı sıra Japon Koichi Wakta ve Rus kozmonot Anna Kikina da yer alıyor.