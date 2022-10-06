NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir?

ABD'li astronot Nicole Mann uzaya giden ilk Kızılderili kadın oldu. 45 yaşındaki albay, dün öğle saatlerinde Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından Florida'dan SpaceX Falcon roketiyle fılatıldı. Mann, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) diğer 3 astronot ile birlikte çalışacak ve yaklaşık 250 bilimsel çalışma yapacak.

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 1

"KIZILDERİLİ ÇOCUKLARA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM"

Uzaya gitmeden önce BBC'ye konuşan ilk kadın Kızılderili astronot Nicole Mann, kendi uzay görevinin gelecek nesil Kızılderililere  ilham vermesini umduğunu söyledi.

Mann, "Umarım Kızılderili çocuklara hayallerinin peşinden gitmeleri ve  eskiden orada olan bazı engellerin yıkılmakta olduğunu anlamaları için ilham verir. Artık uzayda çalışma fırsatına sahipler” diye konuştu.

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 2

DENEYİMLİ BİR ASKER

Bununla birlikte Round Valley Kızılderili kabilelerinde Wailacki'nin kayıtlı bir üyesi olan Nicole Mann, ABD Deniz Piyadeleri için çeşitli uçakları uçurma konusunda büyük bir deneyime sahip. Mann, ordudaki hizmetleri için altı madalya aldı ve ABD’nin  hem Irak hem de Afganistan savaşlarında görev yaptı. 

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 3

Diğer taraftan, ABD’deki Kızılderili kabileleri uzun zaman boyunca toplumsal ayrımcılığa maruz kaldı. ABD Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'ne göre, 2017'de beyaz Amerikalıların yüzde 54'üne kıyasla Kızılderililerin yalnızca yüzde 27'si önlisans derecesi veya daha yüksek bir dereceye ulaştı.

2015 yılında astronotluk  eğitimini tamamlayan Man da uzaya ilk çıkışını yapmak için beklemek zorunda kaldı. 

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 4

250 BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPACAK

Mann, ISS’e vardıktan sonra ekibin planlanan yaklaşık 250 bilimsel araştırması olduğunu söyledi. Bunlar arasında insan hücrelerinin üç boyutlu olarak yetiştirilmesi ve uzay yürüyüşleri yapmak yer alıyor.

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 5

Alyansı ve fotoğrafları gibi sınırlı sayıda kişisel eşya getirmesine izin verilmesine rağmen Mann, uzaya ailesinin Kızılderili kökenlerini hatırlatan eşyaları uzaya götüreceğini aktardı. 

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 6

Mann, "Annemin bana verdiği özel bir düş kapanını da yanıma aldım” dedi. 

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 7

Öte yandan, Mann ve ekibinin uzay istasyonuna varmasının ardından ISS'de yaşayan insan sayısı geçici olarak 14'e çıkaracak. Mürettebatın geri kalan üyeleri arasında başka bir Amerikalı John Cassada'nın yanı sıra Japon Koichi Wakta ve Rus kozmonot Anna Kikina da yer alıyor.

NASA ilk kadın Kızılderili astronotu uzaya gönderdi: Nicole Mann kimdir? - 8

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