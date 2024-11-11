NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo ikmalini 2030’a kadar uzatmayı planlıyor. Uzay ajansının şu ana kadar üç şirketle görüşme gerçekleştirdiği ve gereksinimleri karşılamadıkları gerekçesiyle anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımacılığını 2030'a kadar uzatmak için yeni adımlar atıyor.
Kasım ayında yapılan ihale başvurularında NASA, Northrop Grumman, Sierra Space ve SpaceX ile 2026 sonunda sona erecek olan mevcut Ticari İkmal Hizmetleri (CRS) 2 sözleşmelerini 2030 sonuna kadar uzatmayı planladığını belirtti.