NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor

2016 yılında CRS-2 sözleşmelerini alan bu üç şirketle NASA Mart 2023'te sözleşmeleri uzatma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

NASA, üç sözleşmenin uzatılmasını gerekçelendiren bir belgede "Mevcut pazarda ISS'e kargo ikmali sağlamak için CRS-2 sertifikalı başka bir ziyaret aracı yok. Mevcut sözleşmelerin uzatılması, ISS'in uzatılmış süresi boyunca bu hizmetlerin sağlanmaya devam etmesini sağlamanın en etkili yoludur." ifadelerini kullandı.