NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo ikmalini 2030’a kadar uzatmayı planlıyor. Uzay ajansının şu ana kadar üç şirketle görüşme gerçekleştirdiği ve gereksinimleri karşılamadıkları gerekçesiyle anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor - 1

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımacılığını 2030'a kadar uzatmak için yeni adımlar atıyor. 

Kasım ayında yapılan ihale başvurularında NASA, Northrop Grumman, Sierra Space ve SpaceX ile 2026 sonunda sona erecek olan mevcut Ticari İkmal Hizmetleri (CRS) 2 sözleşmelerini 2030 sonuna kadar uzatmayı planladığını belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor - 2

ISS, EMEKLİYE AYRILACAK

NASA'nın mevcut planlarına göre ISS 2030 yılında emekliye ayrılacak.

NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor - 3

2016 yılında CRS-2 sözleşmelerini alan bu üç şirketle NASA Mart 2023'te sözleşmeleri uzatma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

NASA, üç sözleşmenin uzatılmasını gerekçelendiren bir belgede "Mevcut pazarda ISS'e kargo ikmali sağlamak için CRS-2 sertifikalı başka bir ziyaret aracı yok. Mevcut sözleşmelerin uzatılması, ISS'in uzatılmış süresi boyunca bu hizmetlerin sağlanmaya devam etmesini sağlamanın en etkili yoludur." ifadelerini kullandı.

NASA, ISS'e kargo ikmalini 2030'a kadar uzatmak istiyor - 4

GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMADIĞI SONUCUNU VARDI

NASA, istasyona kargo taşımacılığı yapabileceklerine inanan şirketlerden bilgi istedi.

Ajans, StarMax, The Exploration Company ve GEPA Logistichs'ten teklif aldığını, ancak şirketlerin hiçbirinin gereksinimlerini karşılayamayacağı sonucuna vardığını söyledi.

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