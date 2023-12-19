NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı

URANÜS'ÜN HALKALARI

NASA, yaklaşan ikinci yaş gününü kutlamak amacıyla Uranüs'ün daha yeni görüntülerini yayınladı.

Her ne kadar Satürn halkalarıyla meşhur olsa da 1977 yılında Uranüs'ün çevresinde halkalar keşfedildi.

Dış halkalarından biri güneş sistemindeki diğer tozlu halkalar gibi kırmızımsı, dış halka ise Satürn'ün E halkası gibi mavidir.

BAŞKA BİR EVRENE AÇILAN KAPI

Öte yandan Uranüs'ün, James Webb Teleskobuyla çekilen görüntüleri uzayda farklı bir evrene geçiş kapısı gibi yorumlandı.