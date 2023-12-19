NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı

NASA, Uranüs'ün James Webb Uzay Teleksobu ile çekildiği görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüde Uranüs'ün halkalarının olduğu da görüldü. Öte yandan Uranüs'ün, James Webb Teleskobuyla çekilen görüntüleri uzayda başka bir evrene geçiş kapısı gibi yorumlandı.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 1

URANÜS'ÜN HALKALARI

NASA, yaklaşan ikinci yaş gününü kutlamak amacıyla Uranüs'ün daha yeni görüntülerini yayınladı.

Her ne kadar Satürn halkalarıyla meşhur olsa da 1977 yılında Uranüs'ün çevresinde halkalar keşfedildi.

Dış halkalarından biri güneş sistemindeki diğer tozlu halkalar gibi kırmızımsı, dış halka ise Satürn'ün E halkası gibi mavidir.

BAŞKA BİR EVRENE AÇILAN KAPI

Öte yandan Uranüs'ün, James Webb Teleskobuyla çekilen görüntüleri uzayda farklı bir evrene geçiş kapısı gibi yorumlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 2

İKİ YIL ÖNCE FIRLATILDI

James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021'de Güney Amerika'nın kuzey kıyısı açıklarında fırlatıldı.

İşte teleskopun son iki yılda yakaladığı muhteşem görüntülerden bazıları.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 3

HALKA BULUTSUSU

Messier 57'nin yeni James Webb görüntüleri, soluk bir hale ile çevrili ve birçok narin yapıya sahip ana halkayı açıkça gösteriyor.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 4

TARANTULA NEBULASI

Tarantula Nebulası yıldız oluşum bölgesi, daha önce kozmik tozla örtülmüş on binlerce genç yıldızı da içeren yeni bir ışıkla gösteriliyor.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 5

WHIRLPOOL GALAKSİSİ

M51 galaksisi, belirgin sarmal kolları nedeniyle Girdap olarak adlandırılır.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 6

YARATILIŞIN SÜTUNLARI

Yaratılış Sütunları, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi ışığa yakın görüntüsünde bir renk kaleydoskopudur.

NASA, James Webb Uzay teleskobuyla çekilen Uranüs'ün yeni görüntülerini yayınladı - 7

RHO OPHİUCHİ BULUT KOMPLEKSİ

İnsan gözüyle görülemeyen ancak JWST tarafından tespit edilebilen maddenin görselleştirilmesi olan bu görüntüde yaklaşık 50 genç yıldız bulunmaktadır.

DAHA FAZLA GÖSTER