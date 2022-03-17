NASA, James Webb'ten gelen ilk ayrıntılı fotoğrafı paylaştı: Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı

James Webb'e bu görevi yerine getirmek için gerekli çözünürlüğü ve hassasiyeti vermek için 6,5 m genişliğinde bir birincil ayna ile donatıldı. Ancak 18 parçadan oluşan bu yansıtıcı yüzey o kadar büyük ki uzaya fırlatıldığı Ariane 5’in burun konisi içine sığması için katlanması gerekiyordu.





Bu nedenle, piyasaya sürülmesinden bu yana ilk görevler, aynayı ve diğer optikleri paketinden çıkarma ve hepsinin uyum içinde çalışmasını sağlama gereksinimi tarafından domine edildi.