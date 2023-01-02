NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay teleskobu, geçen yıl Karina Bulutsusu'ndaki kozmik uçurumlardan Yaratılış Sütunları'na kadar evrenin ayrıntılarının keşfeden bir galeri yayınladı. NASA şimdi takipçilerinin en sevdikleri fotoğrafın onların kim olduğunu ortaya çıkarabileceğini duyurdu. Peki siz bir zaman yolcusu musunuz? Yoksa kendi kabuğunuza mı çekilmeyi tercih ediyorsunuz? Yoksa bir trend belirleyici misiniz? Sorular ve cevapları galerimizde...

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 1

James Webb Teleskobu’nun resmi Twitter hesabı, takipçilerinden en sevdikleri fotoğrafları seçmelerini isteyen bir kişilik testi yaptı. Seçilen resimlere bağlı olarak kullanıcıların  bir zaman yolcusu, hayalperest, ev kuşu veya trend belirleyici olabileceği açıklandı.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 2

Diğer taraftan NASA'nın 10 milyar dolarlık teleskobu uzaya fırlatılalı bir yıldan biraz fazla zaman geçti ve o zamandan beri evrenin şaşırtıcı görüntülerini benzeri görülmemiş ayrıntılarla geri gönderdi.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 3

Webb, Büyük Patlama'dan birkaç yüz milyon yıl sonra olanları yakalayabilmek için zamanda geriye evrenin doğuşuna bakmak amacıyla 2021 yılının Noel Günü’nde Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

İŞTE NASA'nın 3 set halinde sunduğu 12 fotoğraflık kişilik testi...

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 4

İLK GÖRÜNTÜ SETİ

NASA'nın kişilik testindeki ilk görüntü setinde şu fotoğraflar yer alıyor:

(A) James Webb Uzay Teleskobu'nun 11 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk derin alan kızılötesi görüntüsü.

(B) Karina Bulutsusu'ndaki kozmik uçurumlar.

(C) Jüpiter.

(D) Ötegezegen WASP-96 b'nin atmosferinde suyun varlığını gösteren James Webb verileri.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 5

İKİNCİ GÖRÜNTÜ SETİ

İkinci görüntü grubunda yer alan fotoğraflar şu şekilde;

(A) Stephan'ın Beşlisi.

(B) Yakın kızılötesi ışıkta Yaratılış Sütunları.

(C) Neptün'ün halkaları ve uyduları.

(D) Bir ötegezegenin atmosferindeki karbondioksitin ilk açık kanıtına dair veriler.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 6

Üçüncü görüntü setinde yer alan fotoğraflar ise şöyle;

(A) Araba Tekerleği Gökadası

(B) L1527 Bulutsusu ve gizli bir protostar; 

(C) Satürn'ün uydusu Titan

D) James Webb'in aldığı bir dış gezegenin ilk doğrudan görüntüsü: HIP 65426 b.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 7

"KAOS İÇİNDE GELİŞİYORSUNUZ"

NASA’nın belirttiğine göre bu üç gruptan  çoğunlukla A seçeneği seçenler zaman yolcusu özelliğine sahip. Bu kişiler ayrıca nostaljiktir ve eskiye hayrandır.

NASA’dan A seçeneğini çoğunlukla seçen kişiler için yapılan açıklamada, "Galaksilere bakmak nasıl milyarlarca yıl öncesini görmemizi sağlıyorsa, tarzınız da geçmişe uzanıyor. Vintage görünümlere ilgi duyabilirsiniz. Ve siz, galaktik birleşmeler gibi kaos içinde gelişiyorsunuz” denildi.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 8

"PARLAMAYA DEVAM EDİN"

Fotoğraflar arasında sıklıklı B şıkkını seçenlerin ise bir yıldız gözlemcisi olduğu açıklandı. NASA bu kişiler için “'Kafanız bulutların arasında olabilir. Nebulaların genellikle gelişimin ilk aşamalarında yıldızları tutması gibi, siz de her zaman büyüyor ve değişiyorsunuz. Kendinize inanın. Evrene ışık getiriyorsunuz. Parlamaya devam edin” açıklaması yapıldı.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 9

"KENDİ YÖNRÜNGENİZİ TERCİH EDİYORSUNUZ"

C seçeneği sıklıkla tercih edenlerin bir ev kuşu olduğu kaydedildi. NASA, bu gruptaki kişileri tarif etmek için içe dönük, kalın kabuklu, rahatı ve rutini seven ifadelerini kullandı.

NASA, “Bir içe dönük olarak, kendi yörüngenizi tercih ediyorsunuz. Rahat ve rutin size yakışıyor. Titan gibi kalın bir atmosfere sahip olabilirsiniz. Ama birisi yörüngenizdeyse, gizli çekiciliğinizi görecek” değerlendirmesini yaptı.

NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz? - 10

"SİZ BİR TREND BELİRLEYİCİSİNİZ"

Son olarak, fotoğraflardaki genel tercihi D şıkkı olanların çağın ötesinde olan trend belirleyici kişiler olduğu belirlendi. 

NASA, “Her zaman geçiş eğrisinin ilerisinde bir sonraki hamlenizi planlarken, ilk başta mesafeli görünebilirsiniz. Ötegezegenleri dolaylı olarak nasıl tespit ettiğimize çok benzer şekilde, bir arama yerine bir metin mesajını tercih edebilirsiniz. Evrenimizi heyecanlı tutuyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

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