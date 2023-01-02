NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz?

James Webb Teleskobu’nun resmi Twitter hesabı, takipçilerinden en sevdikleri fotoğrafları seçmelerini isteyen bir kişilik testi yaptı. Seçilen resimlere bağlı olarak kullanıcıların bir zaman yolcusu, hayalperest, ev kuşu veya trend belirleyici olabileceği açıklandı.
Diğer taraftan NASA'nın 10 milyar dolarlık teleskobu uzaya fırlatılalı bir yıldan biraz fazla zaman geçti ve o zamandan beri evrenin şaşırtıcı görüntülerini benzeri görülmemiş ayrıntılarla geri gönderdi.
Webb, Büyük Patlama'dan birkaç yüz milyon yıl sonra olanları yakalayabilmek için zamanda geriye evrenin doğuşuna bakmak amacıyla 2021 yılının Noel Günü’nde Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
İŞTE NASA'nın 3 set halinde sunduğu 12 fotoğraflık kişilik testi...
NASA'nın kişilik testindeki ilk görüntü setinde şu fotoğraflar yer alıyor:
(A) James Webb Uzay Teleskobu'nun 11 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk derin alan kızılötesi görüntüsü.
(B) Karina Bulutsusu'ndaki kozmik uçurumlar.
(C) Jüpiter.
(D) Ötegezegen WASP-96 b'nin atmosferinde suyun varlığını gösteren James Webb verileri.
İkinci görüntü grubunda yer alan fotoğraflar şu şekilde;
(A) Stephan'ın Beşlisi.
(B) Yakın kızılötesi ışıkta Yaratılış Sütunları.
(C) Neptün'ün halkaları ve uyduları.
(D) Bir ötegezegenin atmosferindeki karbondioksitin ilk açık kanıtına dair veriler.
Üçüncü görüntü setinde yer alan fotoğraflar ise şöyle;
(A) Araba Tekerleği Gökadası
(B) L1527 Bulutsusu ve gizli bir protostar;
(C) Satürn'ün uydusu Titan
D) James Webb'in aldığı bir dış gezegenin ilk doğrudan görüntüsü: HIP 65426 b.
NASA’nın belirttiğine göre bu üç gruptan çoğunlukla A seçeneği seçenler zaman yolcusu özelliğine sahip. Bu kişiler ayrıca nostaljiktir ve eskiye hayrandır.
NASA’dan A seçeneğini çoğunlukla seçen kişiler için yapılan açıklamada, "Galaksilere bakmak nasıl milyarlarca yıl öncesini görmemizi sağlıyorsa, tarzınız da geçmişe uzanıyor. Vintage görünümlere ilgi duyabilirsiniz. Ve siz, galaktik birleşmeler gibi kaos içinde gelişiyorsunuz” denildi.
Fotoğraflar arasında sıklıklı B şıkkını seçenlerin ise bir yıldız gözlemcisi olduğu açıklandı. NASA bu kişiler için “'Kafanız bulutların arasında olabilir. Nebulaların genellikle gelişimin ilk aşamalarında yıldızları tutması gibi, siz de her zaman büyüyor ve değişiyorsunuz. Kendinize inanın. Evrene ışık getiriyorsunuz. Parlamaya devam edin” açıklaması yapıldı.
C seçeneği sıklıkla tercih edenlerin bir ev kuşu olduğu kaydedildi. NASA, bu gruptaki kişileri tarif etmek için içe dönük, kalın kabuklu, rahatı ve rutini seven ifadelerini kullandı.
NASA, “Bir içe dönük olarak, kendi yörüngenizi tercih ediyorsunuz. Rahat ve rutin size yakışıyor. Titan gibi kalın bir atmosfere sahip olabilirsiniz. Ama birisi yörüngenizdeyse, gizli çekiciliğinizi görecek” değerlendirmesini yaptı.
Son olarak, fotoğraflardaki genel tercihi D şıkkı olanların çağın ötesinde olan trend belirleyici kişiler olduğu belirlendi.
NASA, “Her zaman geçiş eğrisinin ilerisinde bir sonraki hamlenizi planlarken, ilk başta mesafeli görünebilirsiniz. Ötegezegenleri dolaylı olarak nasıl tespit ettiğimize çok benzer şekilde, bir arama yerine bir metin mesajını tercih edebilirsiniz. Evrenimizi heyecanlı tutuyorsunuz” ifadelerini kullandı.