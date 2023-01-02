NASA kişilik testi yaptı: Trend belirleyici misiniz? İçe mi dönük müsünüz?

"KAOS İÇİNDE GELİŞİYORSUNUZ"

NASA’nın belirttiğine göre bu üç gruptan çoğunlukla A seçeneği seçenler zaman yolcusu özelliğine sahip. Bu kişiler ayrıca nostaljiktir ve eskiye hayrandır.

NASA’dan A seçeneğini çoğunlukla seçen kişiler için yapılan açıklamada, "Galaksilere bakmak nasıl milyarlarca yıl öncesini görmemizi sağlıyorsa, tarzınız da geçmişe uzanıyor. Vintage görünümlere ilgi duyabilirsiniz. Ve siz, galaktik birleşmeler gibi kaos içinde gelişiyorsunuz” denildi.