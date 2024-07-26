NASA, mahsur kalan astronotlar için dönüş tarihi veremiyor

Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yörüngedeki laboratuarı yaklaşık bir hafta ziyaret etmeleri ve Haziran ortasında geri dönmeleri gerekiyordu.

Ancak Boeing'in yeni Starliner kapsülündeki itici arızaları ve helyum sızıntıları onları ISS'te mahsur bıraktı.

Devam eden araştırmalara ve testlere rağmen, henüz kesin bir dönüş tarihi belirlenmedi.