NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak

Ay görevleri için geri sayım sürerken Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gitmek için çalışmalara da hız verdi. Mars'ta kurulması planlanan üssün dünyadaki kopyası üretildi. 160 metrekarelik "Mars habitatı"nda dört gönüllü bir yıl boyunca dünyadan izole şekilde yaşayacak.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 1

NASA'nın Mars simülasyonunda dört gönüllü bir yıl boyunca dört odada bolca kırmızı kum ile yaşayacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 2

160 metrekarelik habitat ABD'nin Teksas eyaletindeki araştırma merkezinde kuruldu.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 3

NASA'dan bilim insanı Grace Douglas, "Bir yıl sürecek toplam 3 simülasyon yapacağız. Gönüllüler astronotlar gibi izole şekilde yaşayacaklar. Bir yıl boyunca Mars'ta yapılacak işlerin aynılarını burada yapacaklar." diye konuştu.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 4

MEYYE VE SEBZE YETİŞTİRECEKLER

Bununla birlikte, formda kalmak için koşu bandı ve kondisyon bisikletinde spor yapacak gönüllüler, sebze de yetiştirecek.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 5

Diğer taraftan NASA uzmanları, habitatın 3 boyutlu yazıcılarla üretildiğine vurgu yaptı. Mars görevlerindeki gerçek üslerin de bu şekilde inşa edilmesi planlanıyor.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 6

2030 YILINDA MARS'TAN ÖRNEK TOPLANACAK

Öte yandan, yaz aylarında başlayacak deneyin katılımcıları önümüzdeki haftalarda belirlenecek İlk etapta Ay görevlerine odaklanan NASA 2030'lu yılların başında Kızıl Gezegen'e inerek örnek toplamayı hedefliyor.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 7

Diğer taraftan, California Teknoloji Enstitüsü uzmanları, NASA arşivindeki binlerce fotoğrafı birleştirerek Mars yüzeyinin etkileşimli 3 boyutlu bir haritasını oluşturdu.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 8

Dijital haritada Kızıl gezegendeki önemli coğrafi şekillerinin yanı sıra Mars kaşiflerinin bulunduğu yerler de görülebiliyor.

NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 9
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 10
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 11
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 12
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 13
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 14
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 15
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 16
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 17
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 18
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 19
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 20
NASA Mars üssünün Dünya'daki kopyasını inşa etti: 4 gönüllü bir yıl yaşayacak - 21
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