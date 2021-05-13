NASA Mars'ın 3 boyutlu videosunu yayınladı

3D GÖZLÜK NASIL YAPILIR ADIM ADIM ANLATILDI

Ayrıca NASA'nın açıklamasında, videoyu izlemek için kolayca 3D gözlüğün nasıl yapılacağına dair kılavuza da yer verdi. Kılavuzda 3D gözlük için şablon paylaşılarak, gözlüğü yapmak için gereken malzemeler ve gözlüğün adım adım nasıl yapılacağı anlatıldı.