NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı
NASA, Perseverance keşif aracının yardımıyla Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü paylaştı. Eski bir göl yatağının kurumuş kalıntılarının üzerinde koyu mavi, pürüzlü volkanik bazalt kayaları bulundu.
NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı ve gezegenin manzarasında mavi kayalar gözlemlendi.
Görüntüler, gezegeni araştıran Perseverance keşif aracı tarafından çekildi.
Daily Mail'e göre, eski bir göl yatağının kurumuş kalıntılarının üzerinde koyu mavi, pürüzlü volkanik bazalt kayaları bulundu.