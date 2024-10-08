NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı

Keşif aracı mavi kayalardan oluşan alan içerisinde beyaz çizgili bir kayaya rastladı.

Perseverance bilim ekibi koyu benekli açık tonlu kayaya "Atoko Noktası" adını verdi.

Mavi kayalar esas olarak Mars arazisinin tipik özelliği olan volkanik bazalttan oluşurken, NASA "Atoko Noktası "nın Mars'ta hiç belgelenmemiş silika bakımından zengin volkanik bir kaya olan anortozitten oluştuğu sonucuna vardı.

Bu kaya türünün var olduğu teorize edilmişti ancak Mars manzarasında hiç görülmemişti.