NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı

NASA, Perseverance keşif aracının yardımıyla Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü paylaştı. Eski bir göl yatağının kurumuş kalıntılarının üzerinde koyu mavi, pürüzlü volkanik bazalt kayaları bulundu.

NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı - 1

NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı ve gezegenin manzarasında mavi kayalar gözlemlendi.

Görüntüler, gezegeni araştıran Perseverance keşif aracı tarafından çekildi.

Daily Mail'e göre, eski bir göl yatağının kurumuş kalıntılarının üzerinde koyu mavi, pürüzlü volkanik bazalt kayaları bulundu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı - 2

NASA kayaları, milyarlarca yıl önce antik bir gölün bulunduğuna inanılan Jezero kraterindeki kayalık bir alan olan ve "Washburn Dağı" olarak adlandırılan yerde buldu.

"Washburn Dağı" adı, Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki bir dağın onuruna kayalardan oluşan alana verildi.

NASA, Mars'ın bugüne kadarki en net görüntüsünü yayınladı - 3

Keşif aracı mavi kayalardan oluşan alan içerisinde beyaz çizgili bir kayaya rastladı.

Perseverance bilim ekibi koyu benekli açık tonlu kayaya "Atoko Noktası" adını verdi.

Mavi kayalar esas olarak Mars arazisinin tipik özelliği olan volkanik bazalttan oluşurken, NASA "Atoko Noktası "nın Mars'ta hiç belgelenmemiş silika bakımından zengin volkanik bir kaya olan anortozitten oluştuğu sonucuna vardı.

Bu kaya türünün var olduğu teorize edilmişti ancak Mars manzarasında hiç görülmemişti.

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