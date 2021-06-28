NASA: Mars'ta bilinenden çok daha fazla "su" bulunuyor

BEKLENMEYEN GÖLLER

Analiz, her zamankinden çok daha geniş bir alan ve derinlik aralığında düzinelerce ek parlak radar yansımasını ortaya çıkardı. Sıcaklıkların eksi 63 santigrat derece olduğu tahmin edilen bazı bölgelerde ise yüzeyin 1,5 kilometre altından daha yükseklerde görüldüler.

Khuller, araştırmacıların bu bölgedeki yüzey altı buzunu eritmek için gereken ısıyı hesapladıkları 2019 tarihli bir makaleye dikkat çekerek, yüzeyin altındaki volkanik faaliyetlerin güney kutbunun altındaki potansiyel sıvı su varlığını açıklayabileceğini söyledi.