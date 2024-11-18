NASA, Mars'ta yaşam izlerini barındıran kanıtları yok etmiş olabilir!

BİYO-İMZA İZLERİ ARAŞTIRILDI

İki Viking uzay aracının 1976'da Mars'a indiğinde bir hedef listesi vardı.

Bunlardan biri de Mars toprağında biyo-imzalar yani yaşamın varlığına işaret eden molekül izlerin olup olmadığını test etmek üzere tasarlanmış bir dizi deney gerçekleştirmekti.

Bugüne kadar Mars'ta gerçekleştirilen tek özel biyolojik deneyler bunlar oldu.

Bu deneylerden biri olan gaz kromatograf-kütle spektrometresi (GCMS) klorlu organik maddeler buldu.

O dönemde bu sonuç, insan temizlik ürünlerinden kaynaklanan bir kirlenme olarak yorumlanmış ve dolayısıyla biyoloji belirtileri için boş bir tespit olarak değerlendirilmişti.