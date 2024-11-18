NASA, Mars'ta yaşam izlerini barındıran kanıtları yok etmiş olabilir!
Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde astrobiyolog Dirk Schulze-Makuch, NASA'nın Mars'ta yaşam izleri arayışı sırasında biyolojik kanıtları yok etmiş olabileceğini iddia etti. Bilim insanı, biyolojik yaşam izlerini aramak için ABD'li uzay ajansının yeni bir misyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Mars'ta bugüne kadar yapılan tüm keşiflerde yaşam olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamadı.
Ancak, 1970'lerde Viking uzay araçları kızıl gezegene güvenli bir şekilde inen ve onu keşfeden ilk ABD misyonuyla beraber buna yaklaşmıştı.