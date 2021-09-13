NASA: Mars’tan alınan iki örnek, Kızıl Gezegen’in yaşanabilir olduğunu gösteriyor

"MİKROSKOBİK YAŞAM İÇİN YETERLİ SÜREDE SU VARDI"

Diğer taraftan bilim insanları, yeraltı suyunun bir zamanlar Jezero'nun içinde akan sudan kaynaklandığını veya göl kuruduktan çok sonra kayaların arasından geçmiş olabileceğini varsaydıklarını duyurdu.

Ancak kayaları değiştiren suyun on binlerce mi yoksa milyonlarca yıldır mı var olduğu belirsiz. NASA, suyun geçmişte bölgeyi mikroskobik yaşama daha elverişli hale getirecek kadar uzun süre orada olduğunun kesin olduğunu belirtti.