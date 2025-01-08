NASA, Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya nasıl getirecek?
NASA, Mars'tan kaya örneklerini Dünya'ya geri getirme maliyetlerini azaltmak için Elon Musk'ın şirketi SpaceX veya Jeff Bezos'ın sahibi olduğu Blue Origin ile çalışmayı düşünebileceğini açıkladı. Artan masraflar nedeniyle Mars Örnek Dönüş misyonunda yeni çözümler aranıyor.
NASA, Perseverance keşif aracı tarafından toplanan Mars kaya örneklerini Dünya'ya geri getirme maliyetlerini düşürmek için Elon Musk'ın SpaceX'i veya Jeff Bezos'un Blue Origin'i ile çalışmayı değerlendirebileceğini duyurdu.
2030'lara kadar 30 örnek tüpünü Dünya'ya getirmesi planlanan Mars Örnek Dönüş misyonu, artan masraflar ve gecikmelerle karşılaştı.
Bu durum, Amerikan uzay ajansını daha verimli çözümler aramaya yöneltti.