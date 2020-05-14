NASA mini Mars robotunu görücüye çıkardı

ntv.com.tr 14.05.2020 - 10:04
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars’ta görev alacak yeni mini robotunu görücüye çıkardı.
NASA’nın Georgia Institute of Technology’de görev alan bilim insanları ile ortaklaşa geliştirdikleri mini robot 3D yazıcı ile üretildi.
360 derece dönebilen 4 tekere sahip olan modelin bu özelliği sayesinde Mars’ın engebeli yüzeyinde sorunsuz görev yapacağı bilgisinin altı çiziliyor.
İlk etapta mini versiyonu üretilen robotun araba boyutlarında olan daha büyük versiyonun da üretilebileceği belirtiliyor.
NASA önümüzdeli 10 yıl içinde Mars’a pek çok sefer yapmayı planlıyor.