NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 15:53 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 15:54
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.
NASA, bugün Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacaktı. Ancak, uzay ajansı yeni nesil ay roketinin bugün fırlatılmayacağını ve Orion kapsülünün insansız ilk ilk test uçuşunu ertelendiğini duyurdu.
Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette incelemelerde bulundu.
İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.
Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.
Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının “oldukça yaygın” olduğunu anlattı.
NASA, bir sonraki insansız test uçuşunun gelecek Cuma'ya kadar yapılmayacağını açıkladı.
Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu.
Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.
Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.
NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.
SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.
SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.