NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Ancak, bugün TSİ 15.30 sularında fırlatılması planlanan kapsüldeki yakıt sızıntısı sebebiyle Artemis 1 görevinin ertelendiği duyuruldu. Bir sonraki test uçuşunun ise en azından gelecek Cuma gününe kadar gerçekleşmeyeceği belirtildi. Diğer taraftan NASA, daha önce insansız test uçuşuna Snoopy ve Koyun Sahun gibi çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurmuştu.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 15:53 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 15:54

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 1

ABD Havacılık ve Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 2

UÇUŞ ERTELENDİ

NASA, bugün Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacaktı. Ancak, uzay ajansı yeni nesil ay roketinin bugün fırlatılmayacağını ve Orion kapsülünün insansız  ilk ilk test uçuşunu ertelendiğini duyurdu. 

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 3

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) adı verilen mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler, rokette incelemelerde bulundu.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 4

İncelemeler nedeniyle, 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 5

Roketin çekirdek kısmının dışında buz oluşumu olduğunu gözlemleyen mühendisler, sorunun ciddi olmadığını bildirdi.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 6

Öte yandan, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontrollerin ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 7

Konuya ilişkin BBC’ye değerlendirmede bulunan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının “oldukça yaygın” olduğunu anlattı.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 8

NE ZAMAN FIRLATILACAK?

NASA, bir sonraki insansız test uçuşunun gelecek Cuma'ya kadar yapılmayacağını açıkladı.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 9

SEVİMLİ ASTRONOTLAR: SNOOPY VE KOYUN SHAUN

Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 10

Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 11

Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 12

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 13

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

NASA, Orion'daki yakıt sızıntısından dolayı Artemis 1 görevini erteledi - 14

EN AZ 37 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

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