NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. NASA, Hubble ve James Webb teleskoplarından gelen çarpışmanın detaylı görüntülerini ilk kez paylaştı.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 1

NASA, yörüngesini değiştirmek amacıyla DART adlı uzay aracının bir asteroide çarptığı önce “gezegen savunma testinin” ilk detaylı görüntülerini yayınladı.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 2

Bununla birlikte 325 milyon dolarlık DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) görevinin fotoğrafları, uzay aracının yaklaşımını ve ardından çarpışma anının parlaklığını gösteren iki renkli hızlandırılmış animasyonda birleştirildi.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 3

Fotoğraflar, NASA’nın James Webb ve Hubble uzay teleskopları tarafından çekildi. Görüntülerde Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki asteroit Didymos'un uydusu Dimorphos üzerindeki çarpmasının etkisi görülüyor.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 4

NASA’nın başkanı olan  eski astronot Bill Nelson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Webb ve Hubble, NASA'da her zaman doğru olduğunu bildiğimiz şeyi gösteriyor: birlikte çalıştığımızda daha fazlasını öğreniyoruz. 

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 5

"İNSANLIK SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Webb ve Hubble ilk kez, kozmostaki aynı hedeften aynı anda görüntü yakaladı. Tüm insanlık, Webb, Hubble ve yer tabanlı teleskoplarımızdan DART görevi ve diğerler hakkında gelecek keşifleri sabırsızlıkla bekliyor” diye konuştu.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 6

Diğer taraftan DART görevine ilişkin geçen Pazartesi günü yapılan basın toplantısında, çarpışmanın gücünün Dimorphos'u Didymos çevresindeki normal yörüngesinden çıkarmak için yeterli olup olmadığının bilinmesinin iki ay kadar sürebileceği belirtildi.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 7

Bilim insanlarının bu süreçte,asteroidin yörüngesinde herhangi bir sapmayı değerlendirmek  için yer tabanlı teleskoplar aracılığıyla Dimorogos’u inceleyecek.

NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 8
NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 9
NASA paylaştı: DART asteroitle çarpışınca neler oldu? - 10

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