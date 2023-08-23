NASA paylaştı: Güneş'te tespit edilen devasa leke Dünya'da büyük etkiye yol açabilir

Güneş lekeleri, daha düşük sıcaklıklara sahip bölgelerdir ve bu nedenle çıplak gözle görülebilirler. Bu lekeler, yüzeyindeki gazların ve plazmanın manyetik alanlarının yoğunluğu ve karmaşıklığı ile ilişkilidir. Güneş lekeleri genellikle karanlık ve soğuk görünür, çünkü manyetik alanlar, normalden daha düşük sıcaklık ve yoğunluktaki gazın yüzeyine nüfuz eder ve bu bölgelerde termal enerji azalır.