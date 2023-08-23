NASA paylaştı: Güneş'te tespit edilen devasa leke Dünya'da büyük etkiye yol açabilir
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), Mars'tan görülebilecek kadar büyük bir güneş lekesi keşfetti. Uzmanlar bu lekenin ömüzdeki hafta Dünya'nın elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilecek güneş fırtınalarına yol açabileceği konusunda uyardı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş üzerinde önümüzdeki hafta Dünya ile karşı karşıya gelene kadar muhtemelen büyümeye devam edecek dev bir güneş lekesi tespit etti. Uzmanlar, çevresine göre daha soğuk olan bu karanlık bölgenin, Dünya’nın elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilecek enerjik patlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
NASA’nın Mars’taki Perseverance keşif aracı, Güneş’ten 245 milyon kilometreden daha uzakta bulunan lekenin görüntülerini çekti.