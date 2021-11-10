NASA paylaştı: Hangi uzay fotoğrafı gerçek?

GERÇEK EVRENİN DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLIYOR

NASA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Neden bir evreni taklit etmek isteyesiniz? Tek bir gerekçemiz var: gerçek evrenimizi daha iyi anlamak için. Öne çıkan sahte görüntüler mozaiği, NASA'nın Günün Astronomi Fotoğrafı’nda (Astronomy Picture of the Day (APOD) yer alan fotoğrafları özellikle taklit etmek için oluşturuldu” denildi.