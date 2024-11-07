NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü

NASA'nın 2016'dan beri Jüpiter'i gözlemleyen uzay aracı Juno yeni bir görüntü yakaladı. Gezegenin en yakın noktasından elde edilen görüntü, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.

NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü - 1

NASA'nın Juno uzay aracı, 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine girdiğinden bu yana, gezegenin ve uydularının ilk görüntülerini dünyaya sunmuştu. Ancak, son gönderilen görüntüler, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü - 2

Juno, 23 Ekim'de gezegenin en yakın noktasına ulaştığında elde edilen veriler, Jüpiter'in yüzeyinde meduza benzeri renkler ve rengarenk lekeler sergiliyor.

NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü - 3

İŞTE O GÖRÜNTÜ

NASA'nın JunoCam sayfasında, ham görüntü verilerine erişim sağlanırken, katılımcılar bu görüntüleri işleyerek farklı atmosferik özellikleri vurgulayabiliyor. Ayrıca, renk iyileştirmeleri yaparak, kolajlar oluşturarak ve gelişmiş renk yenileme teknikleriyle fotoğrafları daha da çarpıcı hale getirebiliyorlar.

Katılımcılar tarafından paylaşılan bu son işlenmiş görüntüler, Jüpiter'in büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor. Juno'nun bir sonraki perijove noktası ise 25 Kasım'da gerçekleşecek.

NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü - 4

JUNO UZAY ARACI

NASA’nın Jüpiter’e gönderdiği Juno uzay aracı, dev gezegenin yapısını anlamaya yönelik önemli keşifler yapıyor. 2016'dan beri yörüngede olan Juno, Jüpiter'in atmosferi, manyetik alanı ve çekirdek yapısına dair detayları inceliyor. Gezegenin kutuplarındaki güçlü auroralar, atmosfer katmanlarındaki sıcaklık dağılımı ve manyetik alan değişimleri gibi bilgileri toplayan Juno, Jüpiter’in nasıl oluştuğuna dair soruları yanıtlıyor.

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