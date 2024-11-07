NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü
NASA'nın 2016'dan beri Jüpiter'i gözlemleyen uzay aracı Juno yeni bir görüntü yakaladı. Gezegenin en yakın noktasından elde edilen görüntü, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.
NASA'nın Juno uzay aracı, 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine girdiğinden bu yana, gezegenin ve uydularının ilk görüntülerini dünyaya sunmuştu. Ancak, son gönderilen görüntüler, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.