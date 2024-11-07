NASA paylaştı: Jüpiter'in şimdiye kadarki en muhteşem görüntüsü

İŞTE O GÖRÜNTÜ

NASA'nın JunoCam sayfasında, ham görüntü verilerine erişim sağlanırken, katılımcılar bu görüntüleri işleyerek farklı atmosferik özellikleri vurgulayabiliyor. Ayrıca, renk iyileştirmeleri yaparak, kolajlar oluşturarak ve gelişmiş renk yenileme teknikleriyle fotoğrafları daha da çarpıcı hale getirebiliyorlar.



Katılımcılar tarafından paylaşılan bu son işlenmiş görüntüler, Jüpiter'in büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor. Juno'nun bir sonraki perijove noktası ise 25 Kasım'da gerçekleşecek.