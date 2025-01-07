NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü!

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE Kızıl Gezegen'in yüzeyini sarsan toz şeytanlarının izlerini gözler önüne serdi. 2022'de kaydedilen görüntülerde toz şeytanlarının örümcek ağlarına benzer izler bıraktığı Haldane Krateri yer alıyor.

NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü! - 1

NASA, Mars yüzeyinde dönen toz şeytanlarını gösteren inanılmaz görüntüleri paylaştı.

Eylül 2022'de NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE kamerası tarafından çekilen görüntü, Mars'ın Haldane Krateri'nde oluşan toz şeytanlarının etkisini gösterdi. 

Hem Dünya'da hem de Mars'ta görülebilen ve yüzeydeki tozları birbirine katan hortumlara 'toz şeytanı' ismi veriliyor. Bunlar diğer hortumlardan farklı olarak gökyüzünden aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor.

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NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü! - 2

Bu doğa olayı, Mars yüzeyinde izler bırakırken, diğer toz şeytanları da yer değiştirmeden önce dağılıyor.

Bilim insanları, bu görüntüleri inceleyerek Mars'ın atmosferik süreçlerini daha iyi anlamayı amaçlıyor.

Özellikle, tozun yüzeydeki birikme hızı üzerinde yapılan araştırmalar, gezegenin iklimini yönlendiren hava koşulları hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü! - 3

Mars'ın atmosferi, Dünya'nınkinden çok daha ince ve karbondioksit yönünden zengin. Bu, gezegenin yüzeyinde soğuk ve zorlu yaşam koşullarına yol açıyor.

Mars'ta bulunan volkanlar, geniş kanyonlar ve geçmişte sıvı suyun varlığına dair jeolojik kanıtlar, gezegenin bir zamanlar daha kalın bir atmosfere sahip olduğunu ve yaşam barındırabileceğini düşündürüyor.

NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü! - 4

Mars'taki toz şeytanları, bilim insanları için oldukça önemli bir fenomen. Bu doğa olayları, Mars yüzeyindeki tozun hareketini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gezegenin atmosferini ve iklimini de etkileyebilir.

Toz şeytanlarının etkisi, Mars yüzeyindeki makineler için hem faydalı hem de zararlı olabilir; özellikle güneş panelleri üzerinde toz birikmesi, verimliliği düşürebilirken, güçlü rüzgarlar panelleri temizleyerek faydalı bir etki yaratabilir.

NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarını inanılmaz görüntüsü! - 5

NASA'nın JPL ekibi tarafından yayınlanan son görüntüler, Mars yüzeyindeki toz şeytanlarının hareketini ve etkisini daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bilim insanları, bu fenomenin daha iyi anlaşılmasının, gelecekteki Mars görevlerinde önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

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