NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarının inanılmaz görüntüsü!
NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE Kızıl Gezegen'in yüzeyini sarsan toz şeytanlarının izlerini gözler önüne serdi. 2022'de kaydedilen görüntülerde toz şeytanlarının örümcek ağlarına benzer izler bıraktığı Haldane Krateri yer alıyor.
NASA, Mars yüzeyinde dönen toz şeytanlarını gösteren inanılmaz görüntüleri paylaştı.
Eylül 2022'de NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki HiRISE kamerası tarafından çekilen görüntü, Mars'ın Haldane Krateri'nde oluşan toz şeytanlarının etkisini gösterdi.
Hem Dünya'da hem de Mars'ta görülebilen ve yüzeydeki tozları birbirine katan hortumlara 'toz şeytanı' ismi veriliyor. Bunlar diğer hortumlardan farklı olarak gökyüzünden aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor.