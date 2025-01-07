NASA paylaştı: Mars'taki toz şeytanlarının inanılmaz görüntüsü!

Mars'ın atmosferi, Dünya'nınkinden çok daha ince ve karbondioksit yönünden zengin. Bu, gezegenin yüzeyinde soğuk ve zorlu yaşam koşullarına yol açıyor.

Mars'ta bulunan volkanlar, geniş kanyonlar ve geçmişte sıvı suyun varlığına dair jeolojik kanıtlar, gezegenin bir zamanlar daha kalın bir atmosfere sahip olduğunu ve yaşam barındırabileceğini düşündürüyor.