NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı

Crowe, "Bu bölgede Webb ile elde ettiğimiz çözünürlük ve hassasiyet düzeyinde kızılötesi veri hiç olmadı, bu nedenle burada ilk kez birçok özellik görüyoruz. James Webb inanılmaz miktarda ayrıntı ortaya koyuyor ve bu tür bir ortamda yıldız oluşumunu daha önce mümkün olmayan bir şekilde incelememize olanak tanıyor." diye konuştu.