NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun yeni bir görüntüsünü yakaladı. Teleskop, kızılötesi ışıkta görüntüleme yeteneğiyle, galaksinin kaotik bölgesinde daha önce keşfedilmemiş ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Gökbilimciler, özellikle büyük kütleli yıldızların oluşumunu anlamak için bu bölgeyi inceleyerek evrenin hikayesine ışık tutmaya çalışıyor.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 1

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisinin kalbine bakarak, gökbilimcilerin erken evren hakkında daha fazla ayrıntıyı çözmelerine yardımcı olabilecek kaotik bölgedeki yeni özellikleri ve gizemleri ortaya çıkardı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 2

Teleskobun, evreni insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışıkta görüntüleme yeteneği, NASA tarafından yeni yayınlanan görüntüde daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları yakaladı.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 3

Gökbilimciler, galaksinin merkezi süper kütleli kara deliği Sagittarius A'dan yaklaşık 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan aktif bir yıldız oluşum bölgesi olan Sagittarius C'yi görüntülemek için James Webb teleskobunu kullandı.

Bir ışık yılı, 9,46 trilyon kilometreye eşdeğer bir ölçü birimi olarak kullanılıyor.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 4

"EVRENİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Virginia Üniversitesi'nden gözlemlerin baş araştırmacısı Samuel Crowe, "James Webb'den gelen görüntü oldukça çarpıcı. Büyük kütleli yıldızlar nükleer çekirdeklerinde ağır elementler üreten fabrikalardır, bu nedenle onları daha iyi anlamak evrenin büyük bir kısmının köken hikayesini öğrenmek gibidir." ifadelerini kullandı. 

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 5

Crowe’a göre Samanyolu'nun merkezini Webb ile incelemek, orada kaç yıldızın oluştuğu ve büyük yıldızların galaksinin sarmal kolları yerine galaktik merkezin yakınında oluşma olasılığının daha yüksek olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabilir.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 6

Crowe, "Bu bölgede Webb ile elde ettiğimiz çözünürlük ve hassasiyet düzeyinde kızılötesi veri hiç olmadı, bu nedenle burada ilk kez birçok özellik görüyoruz. James Webb inanılmaz miktarda ayrıntı ortaya koyuyor ve bu tür bir ortamda yıldız oluşumunu daha önce mümkün olmayan bir şekilde incelememize olanak tanıyor." diye konuştu. 

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 7

YENİ GÖRÜNTÜDE YAKLAŞIK 500 BİN YILDIZ BULUNUYOR

NASA'dan paylaşılan yeni görüntüde; büyüklükleri ve yaşları farklı olan yaklaşık 500 bin yıldız bulumuyor. Bunların arasında bir protostar kümesi ya da hala gelişmekte ve tam teşekküllü yıldızlara dönüşmekte olan yoğun toz ve gaz kütleleri de yer alıyor.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 8
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 9

 Astronomi profesörü Jonathan Tan, "Galaktik merkez, Samanyolu galaksimizdeki en uç ortamdır ve yıldız oluşumuna ilişkin mevcut teorilerin en titiz şekilde test edilebileceği yerdir." dedi.

NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 10
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 11
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 12
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 13
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 14
NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı - 15
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