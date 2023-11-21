NASA paylaştı: Samanyolu Galaksisi'ne dair daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun yeni bir görüntüsünü yakaladı. Teleskop, kızılötesi ışıkta görüntüleme yeteneğiyle, galaksinin kaotik bölgesinde daha önce keşfedilmemiş ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Gökbilimciler, özellikle büyük kütleli yıldızların oluşumunu anlamak için bu bölgeyi inceleyerek evrenin hikayesine ışık tutmaya çalışıyor.
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu galaksisinin kalbine bakarak, gökbilimcilerin erken evren hakkında daha fazla ayrıntıyı çözmelerine yardımcı olabilecek kaotik bölgedeki yeni özellikleri ve gizemleri ortaya çıkardı.