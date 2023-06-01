NASA paylaştı: Satürn'ün uydusunda hayat olabilir

İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır."



Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.