NASA paylaştı: Yeni doğan yıldızlar ilk kez görüntülendi

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden PHANGS ekip üyesi Adam Leroy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PHANGS ekibi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi ve Çok Büyük Teleskop'un Çok Birimli Spektroskopik Kaşifi'ni kullanarak bu galaksileri optik, radyo ve mor ötesi dalga boylarında gözlemlemek için yıllarını harcadı. Ancak, bir yıldızın yaşam döngüsünün ilk aşamaları, süreç gaz ve toz bulutları içinde örtülü olduğu için görüş alanı dışında kaldı." diye konuştu.