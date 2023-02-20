NASA paylaştı: Yeni doğan yıldızlar ilk kez görüntülendi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafında çekilen yeni bir görüntü, spiral galaksi NGC 1433'ün etrafındaki genç yıldızları net bir şekilde gösterdi.
Görüntü, dünya çapında 100'den fazla araştırmacının yer aldığı Physics at High Angular resolution in Nearby Galaxies (PHANGS) işbirliğinin bir parçası olarak çekildi.
Bununla brilikte, James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk bilim programlarından birini PHANGS için 19 spiral galaksiyi, diğer görüntüleme türleriyle geçilemeyen gaz ve toz bulutlarını etkisiz hale getirerek, Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) ile görüntülemek oluşturuyor.
Ohio Eyalet Üniversitesi'nden PHANGS ekip üyesi Adam Leroy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PHANGS ekibi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi ve Çok Büyük Teleskop'un Çok Birimli Spektroskopik Kaşifi'ni kullanarak bu galaksileri optik, radyo ve mor ötesi dalga boylarında gözlemlemek için yıllarını harcadı. Ancak, bir yıldızın yaşam döngüsünün ilk aşamaları, süreç gaz ve toz bulutları içinde örtülü olduğu için görüş alanı dışında kaldı." diye konuştu.
Bilim insanları James Webb'in NGC 1433 görüntüsünün yıldızların oluşumuyla ilişkili dinamik süreçlerin tüm bir galaksinin daha büyük yapısını nasıl etkilediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Diğer taraftan araştırmacılar, galaksinin merkezinde yer alan çift halka yapısına sahip parlak bir çekirdeğin Webb'in aşırı çözünürlüğü ile oldukça ayrıntılı bir şekilde görülebildiğini söyledi.
Araştırmacılar bulgularını The Astrophysical Journal Letters'da yayınladılar.
NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.