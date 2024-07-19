NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek?

NASA, 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) hizmet dışı bırakılması planına ilişkin ayrıntıları açıkladı. ISS, 24 yıl boyunca bilimsel ilerlemelere ve jeopolitik gerilimlerin yatıştırılmasına katkıda bulundu. Ancak 30 yılın ardından yapısal olarak kötü durumda olacağından dolayı uzay ajansı alternatif bir yola başvurmak zorunda kaldı. ISS'in yerine SpaceX'in inşa ettiği US Deorbit Vehicle'ın (USDV) kullanılacağı kaydedildi.

NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek? - 1

NASA, ISS'in 2030 yılında hizmet dışı bırakılmasının ardından yörüngeden nasıl çıkarılacağına ilişkin planlarını açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek? - 2

YENİ İSTASYONU SPACEX İNŞA EDİYOR

NASA düzenlediği basın toplantısında, ISS'in yerine SpaceX tarafından inşa edilmekte olan US Deorbit Vehicle'ın (USDV) kullanılacağını belirtti.

NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek? - 3

15 ÜLKE TARAFINDAN 24 YILDIR KULLANILIYOR

ISS 24 yıl boyunca en iddialı ve kesinlikle en maliyetli uzay mühendisliği projelerinden biridir.

Yörünge istasyonunu işleten 15 ortak ülke, 2030 yılında hizmetten ayrıldığında onunla ne yapacakları sorunuyla karşı karşıya.

Bazıları onu korumanın ya da başka görevler için kurtarmanın bir yolunu bulmayı önerirken, acı gerçek şu ki yörüngede 30 yılını tamamlamak ISS'i oldukça kötü bir durumda bırakacak.

NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek? - 4

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya atmosferine kontrollü bir şekilde yeniden giriş yaparak yanması ve kalan enkazın Güney Pasifik'in uzak, ıssız bir bölgesine düşmesi planlanıyor.

NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek? - 5
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