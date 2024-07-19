NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek?
NASA, 2030 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) hizmet dışı bırakılması planına ilişkin ayrıntıları açıkladı. ISS, 24 yıl boyunca bilimsel ilerlemelere ve jeopolitik gerilimlerin yatıştırılmasına katkıda bulundu. Ancak 30 yılın ardından yapısal olarak kötü durumda olacağından dolayı uzay ajansı alternatif bir yola başvurmak zorunda kaldı. ISS'in yerine SpaceX'in inşa ettiği US Deorbit Vehicle'ın (USDV) kullanılacağı kaydedildi.
NASA, ISS'in 2030 yılında hizmet dışı bırakılmasının ardından yörüngeden nasıl çıkarılacağına ilişkin planlarını açıkladı.