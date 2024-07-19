NASA planını açıkladı: ISS nasıl yok edilecek?

15 ÜLKE TARAFINDAN 24 YILDIR KULLANILIYOR

ISS 24 yıl boyunca en iddialı ve kesinlikle en maliyetli uzay mühendisliği projelerinden biridir.

Yörünge istasyonunu işleten 15 ortak ülke, 2030 yılında hizmetten ayrıldığında onunla ne yapacakları sorunuyla karşı karşıya.

Bazıları onu korumanın ya da başka görevler için kurtarmanın bir yolunu bulmayı önerirken, acı gerçek şu ki yörüngede 30 yılını tamamlamak ISS'i oldukça kötü bir durumda bırakacak.