NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı

NASA, Ay'ın güney kutbunda su buzunu araştırmayı amaçlayan 450 milyon dolarlık VIPER görevini yüksek maliyetler nedeniyle iptal etti. Bilim insanları, görevin önemini vurgulayan binlerce mektup göndererek kararın geri, alınması için ABD hükümetine baskı kurduğu vurgulandı. Gezegen Bilimi Enstitüsü'nde kıdemli bir bilim adamı olan Norbert Schörghofer VIPER görevinin iptalini "bilim için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı - 1

NASA, geçtiğimiz hafta VIPER isimli 450 milyon dolarlık keşif aracının görevini iptal ettiğini duyurmuştu.

NASA yetkililerine göre bunun nedeni VIPER'ın maliyetlerinin çok yükselmiş olması.

Gezici araç zaten tamamen inşa edilmişti, ancak uzaya çıkmaya uygun olduğunu kanıtlayacak daha önemli testlerin yapılmasının çok pahalı olduğu düşünüldü.

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NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı - 2

BİLİM İNSANLARI BASKI YAPIYOR

Bu kararın ardından bilim insanları VIPER görevinin iptal edilmesine duydukları öfkeyi dile getirirken, bazıları da kararın geri alınması için ABD hükümetine baskı yapıyor.

Kongre'ye açık bir mektup kaleme alan uzay bilimciler, milletvekillerinden NASA'nın "benzeri görülmemiş ve savunulamaz" görev iptalini reddetmelerini talep etti.

NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı - 3

"AY'IN SU BUZUNUN KÖKENİNİ KEŞFEDEN İLK GÖREV OLACAKTI"

Scientific American'ın haberine göre, son olarak 1,000'in üzerinde imza toplandığı bildirilen mektupta, "NASA'nın 17 Temmuz'da VIPER Ay gezgini görevini durdurma niyetinde olduğuna dair şok edici açıklamasından derin endişe duyuyoruz. VIPER çığır açan bir Amerikan projesi ve Ay'ın yüzeyindeki ve altındaki su buzunun kökenini ve dağılımını karakterize eden ilk NASA görevi olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

VIPER Şeklinde Delik NASA, VIPER'ın artan maliyetlerinin, mürettebatlı bir Ay görevi öncesinde özel ortaklar tarafından sunulan yetenekleri göstermeyi amaçlayan Ay'a yönelik diğer ticari faydalı yük görevlerini tehdit ettiğini savundu.

NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı - 4

"BİLİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Ancak alandaki pek çok kişi NASA'nın açıklamasına inanmıyor ve görevin hedeflerinin es geçilemeyecek kadar önemli olduğunu savunuyor.

Central Florida Üniversitesi'nden gezegen bilimci Phil Metzger Scientific American'a verdiği demeçte, "Şok oldum ve dehşete kapıldım. Bu belki de NASA'nın uzayı geliştirmek için tasarladığı en önemli görevdi" dedi.

Gezegen Bilimi Enstitüsü'nde kıdemli bir bilim adamı olan Norbert Schörghofer ise VIPER'ın iptalini "bilim için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı - 5

VIPER'IN GÖREVİ NEYDİ?

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover'ın (VIPER) amacı buz ve diğer kaynakları aramak için Ay'ın güney kutbunu keşfetmekti.

Proje, daha sonra Artemis programı kapsamında Amerikalı astronotlar tarafından planlanan mürettebat görevlerinin önünü açmayı amaçlıyordu.

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