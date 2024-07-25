NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı

"AY'IN SU BUZUNUN KÖKENİNİ KEŞFEDEN İLK GÖREV OLACAKTI"

Scientific American'ın haberine göre, son olarak 1,000'in üzerinde imza toplandığı bildirilen mektupta, "NASA'nın 17 Temmuz'da VIPER Ay gezgini görevini durdurma niyetinde olduğuna dair şok edici açıklamasından derin endişe duyuyoruz. VIPER çığır açan bir Amerikan projesi ve Ay'ın yüzeyindeki ve altındaki su buzunun kökenini ve dağılımını karakterize eden ilk NASA görevi olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

VIPER Şeklinde Delik NASA, VIPER'ın artan maliyetlerinin, mürettebatlı bir Ay görevi öncesinde özel ortaklar tarafından sunulan yetenekleri göstermeyi amaçlayan Ay'a yönelik diğer ticari faydalı yük görevlerini tehdit ettiğini savundu.