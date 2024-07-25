NASA projeyi iptal etti, bilim dünyası karıştı: VIPER için binlerce imza toplandı
NASA, Ay'ın güney kutbunda su buzunu araştırmayı amaçlayan 450 milyon dolarlık VIPER görevini yüksek maliyetler nedeniyle iptal etti. Bilim insanları, görevin önemini vurgulayan binlerce mektup göndererek kararın geri, alınması için ABD hükümetine baskı kurduğu vurgulandı. Gezegen Bilimi Enstitüsü'nde kıdemli bir bilim adamı olan Norbert Schörghofer VIPER görevinin iptalini "bilim için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.
NASA, geçtiğimiz hafta VIPER isimli 450 milyon dolarlık keşif aracının görevini iptal ettiğini duyurmuştu.
NASA yetkililerine göre bunun nedeni VIPER'ın maliyetlerinin çok yükselmiş olması.
Gezici araç zaten tamamen inşa edilmişti, ancak uzaya çıkmaya uygun olduğunu kanıtlayacak daha önemli testlerin yapılmasının çok pahalı olduğu düşünüldü.