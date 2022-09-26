NASA saatler sonra 11 milyon kilometre ötedeki asteroidi vuracak

NASA'nın tahminlerine göre çarpma TSİ Salı 02.14'te gerçekleşecek. James Webb dahil birçok teleskop çarpmayı takip edecek.

DART kapsamında gönderilen aracın ağırlığı 570 kilogram. Hedefteki asteroidin çapı ise 160 metre.

NASA olayı yakından kaydedebilmek için DART'la beraber LiciaCube adındaki bir nano-uyduyu da göndermişti. Bu uydu birkaç gün önce DART'tan ayrıldı.

14 kilogramlık bu uydu çarpma anını fotoğraflayacak. Çarpışma anından yaklaşık üç dakika sonra Dimorphos'un yanından geçecek olan LiciaCube, asteroiddeki krateri de kaydedecek. Dimorphos'ın yörüngesindeki sapma da böyle hesaplanacak.