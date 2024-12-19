NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor

Ancak doktorlar Williams ve Wilmore'un ISS'te ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar fazla sağlık riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söylediler.

Uzun süreli ISS görevleri genellikle yaklaşık altı ay sürüyor. Araştırmalar uzayda bu kadar uzun süre kalmanın sağlık açısından önemli riskler taşıdığını gösteriyor.

Bu riskler arasında kemik ve kasların bozulması, yüksek düzeyde kansere neden olan radyasyona maruz kalma, görme yetisine zarar verebilecek sıvı değişimleri, böbrek taşları, kardiyovasküler sorunlar ve daha fazlası yer alıyor.