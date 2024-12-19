NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Butch Willmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşlerinin Mart 2025'e ertelendiğini açıkladı. Yaşanan bu gecikme SpaceX'in Dragon kapsülü üzerindeki çalışmalardan dolayı kaynaklanıyor. Uzman doktorlar ise iki astronotun sağlığıyla ilgili endişelerini yeniden dile getirirken, biyomedikal mühendisi Dr. John Jaquish, iki astronotun Dünya'ya döndüklerinde sedye üzerinde uzay aracından ayrılacaklarını iddia etti.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 1

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş tarihinin Mart 2025'e ertelendiğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından 9 aydan uzun bir süre uzayda mahsur kalacak astronotların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlar endişelerini dile getirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 2

Biyomedikal mühendisi Dr. John Jaquish Daily Mail'e, 'Dünya'ya döndüklerinde aşırı derecede kırılganlık kırığı riski altında olacaklar. Muhtemelen kendi güçleriyle yürüyemeyecekler. Uzay aracından muhtemelen bir sedye üzerinde ayrılacaklar ve vücutlarını yenilemeleri aylar sürecek." diye konuştu. 

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 3

NASA SÖYLENTİLERİ YALANLADI

Bu durum uzayda uzun süre görev yapan astronotlar için alışılmadık bir durum değil, ancak doktorlar Williams'ın şimdiden kilo kaybı ve yetersiz beslenme belirtileri gösterdiğini söyleyerek özel bir endişe duyduklarını ifade ettiler, ancak NASA bu söylentileri yalanladı.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 4

"MENTAL SAĞLIKLARI DA RİSK ALTINDA"

Kaliforniya'da yaşayan psikiyatrist Dr. Carole Liberman yaptığı açıklamada Williams ve Wilmore'un psikolojik sağlıklarının da risk altında olduğunu söyledi.

"NASA'NIN ŞEFFAF OLMASI GEREKİYOR"

Libermani, “Elbette astronotlara stresli durumlarla nasıl başa çıkacakları öğretilir, ancak 300 gün boyunca bu inişli çıkışlı, umutlu, umutsuz senaryo, beklediklerinin ötesinde. Bu durum ruhlarına zarar veriyor, bu da bedenlerine zarar veriyor. Ancak her ertelenişte içlerindeki küçük bir ses daha da güçleniyor ve bir daha eve dönüp dönemeyeceklerini merak etmeye başlıyorlar. NASA'nın şeffaf olması ve sorunu çözmek için yaptıkları her şeyi onlara anlatması gerekiyor çünkü astronotların sahip olduğu tek şey bu güven.” dedi.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 5

Ancak doktorlar Williams ve Wilmore'un ISS'te ne kadar uzun süre kalırlarsa o kadar fazla sağlık riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söylediler.

Uzun süreli ISS görevleri genellikle yaklaşık altı ay sürüyor. Araştırmalar uzayda bu kadar uzun süre kalmanın sağlık açısından önemli riskler taşıdığını gösteriyor.

Bu riskler arasında kemik ve kasların bozulması, yüksek düzeyde kansere neden olan radyasyona maruz kalma, görme yetisine zarar verebilecek sıvı değişimleri, böbrek taşları, kardiyovasküler sorunlar ve daha fazlası yer alıyor.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 6

Böylelikle Suni Williams ve Butch Wilmore eve döndüklerinde ISS'te altı aydan daha uzun bir süre potansiyel olarak 300 günden fazla kalmış olacaklar.

Bu bir astronotun uzayda geçirdiği en uzun süre olmasa da (bu rekor ISS'te 374 gündür) Starliner mürettebatı üzerinde ciddi bir etki yaratacaktır.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 7

Dr. Jaquish bunun nedenini “yerçekimini ortadan kaldırdığınızda, vücut kemik yoğunluğunu ve kas kütlesini korumak için bir neden görmez, bu nedenle çok hızlı bir şekilde parçalanmaya başlar. Kas ve kemik kaybının, yukarıda bahsedilen kırılganlık kırığı riski gibi sadece hareketlilik kaybından daha büyük sonuçları vardır.Ciddi kas kaybı organ yetmezliği riskini de artırır ve kardiyovasküler sağlık için zararlı olabilir" diye ekledi." şeklinde açıkladı.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 8

ISS astronotlarının bu risklerden bazılarını azaltmak için yapabilecekleri şeyler var. Düşük yerçekiminin neden olduğu kemik, kas ve kardiyovasküler güç kaybına karşı koymak için günde ortalama iki saat egzersiz yapıyorlar.

Uzmanların Starliner mürettebatının fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin endişelerine rağmen NASA defalarca astronotların iyi olduğunu belirtti.

NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor - 9

NE OLMUŞTU?

İki astronot, Haziran ayının başlarında Boeing’in Starliner mürettebat teslimat aracıyla istasyona gitmişti.

Görevin başlangıçta bir haftadan biraz uzun sürmesi beklenirken, aracın ISS’e yaklaştığı esnada iticilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Dünya’ya geri dönüşün üç ay ertelenmesine neden olmuştu.

NASA, sorunu çözmeye çalışırken Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak Dünya’ya geri getirmiş ve astronotların ise en erken Şubat 2025’te Dünya’ya geri dönebileceklerini açıklamıştı. Ancak yapılan yeni duyuruyla bu tarihin Mart ayının sonlarına ertelendiği kaydedildi.

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