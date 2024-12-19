NASA söylentileri yalanlamıştı: Uzmanların mahsur astronotlar için endişesi artıyor
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan Butch Willmore ve Suni Williams'ın Dünya'ya dönüşlerinin Mart 2025'e ertelendiğini açıkladı. Yaşanan bu gecikme SpaceX'in Dragon kapsülü üzerindeki çalışmalardan dolayı kaynaklanıyor. Uzman doktorlar ise iki astronotun sağlığıyla ilgili endişelerini yeniden dile getirirken, biyomedikal mühendisi Dr. John Jaquish, iki astronotun Dünya'ya döndüklerinde sedye üzerinde uzay aracından ayrılacaklarını iddia etti.
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş tarihinin Mart 2025'e ertelendiğini açıkladı.
Bu gelişmelerin ardından 9 aydan uzun bir süre uzayda mahsur kalacak astronotların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlar endişelerini dile getirdi.