NASA Spitzer'e veda etti

NASA, yaklaşık 17 yıldır görev yapan uzay teleskobu Spitzer'e veda etti. İşte uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler... Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini çekti. Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu. Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı. Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu. Spitzer ayrıca bir ötegezegenin atmosferini incelemeyi başararak bir ilke imza atmıştı. İşte 17 yıl boyunca uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler...