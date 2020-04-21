NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı

ntv.com.tr 21.04.2020 - 12:10
NASA, yaklaşık 17 yıldır görev yapan uzay teleskobu Spitzer tarafından çekilen son kareyi paylaştı. Spitzer’in yakaladığı son gaz ve toz kütlesi görüntüsünde Dünya’dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıktaki California Bulutsusu görülüyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini 30 Ocak’ta çekmişti. Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı.
İşte 17 yıl boyunca uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler...
Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu.
Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu.