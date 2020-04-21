NASA, Spitzer’in emekli olmadan önce yakaladığı son görüntüyü yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini 30 Ocak’ta çekmişti. Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı.

İşte 17 yıl boyunca uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler...