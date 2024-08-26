NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek

ABD'li uzay ajansı NASA, Boeing'in Starliner aracını uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan Dünya'ya geri göndereceğini duyurdu.

Mürettebatsız dönüş, NASA ve Boeing'in yaklaşan eve dönüş uçuşu sırasında Starliner üzerinde test verileri toplamaya devam etmesine ve aynı zamanda mürettebat için gereğinden fazla riski kabul etmemesine olanak tanıyor.

Starliner'ın dönüşünün ardından ajans, NASA'nın sertifika gereksinimlerini karşılamak için hangi ek eylemlerin gerekli olduğunu bildirmek üzere görevle ilgili tüm verileri gözden geçirecek.