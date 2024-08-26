NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek

NASA ve Boeing, Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak Dünya'ya geri gönderecek. Bu karar, astronotlar Wilmore ve Williams’ın güvenliğini sağlarken, Starliner üzerinde ek test verileri toplanmasına olanak tanıyacak.

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek - 1

ABD'li uzay ajansı NASA, Boeing'in Starliner aracını uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan Dünya'ya geri göndereceğini duyurdu.

Mürettebatsız dönüş, NASA ve Boeing'in yaklaşan eve dönüş uçuşu sırasında Starliner üzerinde test verileri toplamaya devam etmesine ve aynı zamanda mürettebat için gereğinden fazla riski kabul etmemesine olanak tanıyor.

Starliner'ın dönüşünün ardından ajans, NASA'nın sertifika gereksinimlerini karşılamak için hangi ek eylemlerin gerekli olduğunu bildirmek üzere görevle ilgili tüm verileri gözden geçirecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek - 2

ŞUBAT 2025'E KADAR MAHSUR KALDILAR

Wilmore ve Williams'ın Şubat 2025'e kadar 71/72 sefer sayılı mürettebatın bir parçası olarak çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek - 3

CREW-9 MİSYONUYLA GERİ DÖNECEKLER

Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.

Starliner'ın uzay istasyonundan ayrılması ve Eylül ayı başlarında güvenli, kontrollü bir otonom yeniden giriş ve iniş yapacağı tahmin ediliyor.

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek - 4

NE OLMUŞTU?

NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı. 

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek - 5

CREW-9 EVE DÖNÜŞ MİSYONU NE ZAMAN?

Ajansın başlangıçta dört mürettebat üyesiyle planlanan SpaceX Crew-9 görevi 24 Eylül Salı gününden önce fırlatılmayacak.

Ajans, detaylar kesinleştiğinde Crew-9 ekibi hakkında daha fazla bilgi paylaşacak.

NASA ve SpaceX şu anda fırlatmadan önce Crew-9 Dragon'daki koltukların yeniden yapılandırılması ve Wilmore ve Williams için ek kargo, kişisel eşyalar ve Dragon'a özel uzay giysileri taşıyacak şekilde çeşitli öğeler üzerinde çalışıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER